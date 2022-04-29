聽新聞
test
0:00 / 0:00
連續25天「買一送一」 樂雅樂40款餐點外帶 滿額75折
迎接母親節，加上疫情持續升溫，樂雅樂餐廳超前部屬於今起至5月23日、推出「連續25天外送平台foodpanda點購指定餐點，即享買一送一優惠」。此外，即日起至5月8日，於線上訂餐或電話訂購外帶餐點滿999元，即享75折優惠，有超過40款以上餐點可任選。
樂雅樂餐廳表示，4月初新上市的「三星蔥和牛漢堡排御膳」，至今熱銷超過3,000份，此次特別推出期間限定「美味雙人饗宴優惠價1,080元」，最高現省近700元，主餐有經典牛排、春季熱銷的三星蔥和牛漢堡排與蘭陽國宴料理等餐點，並加入烏克蘭經典佳餚「基輔炸雞」、日本直送的「長崎蜂蜜蛋糕」，雙人套餐也提供外帶、外送服務。
相關訊息可查樂雅樂餐廳官網：www.royalpark.com.tw。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言