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連續25天「買一送一」 樂雅樂40款餐點外帶 滿額75折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
三星蔥和牛漢堡排御膳，400元。圖／樂雅樂提供
三星蔥和牛漢堡排御膳，400元。圖／樂雅樂提供

迎接母親節，加上疫情持續升溫，樂雅樂餐廳超前部屬於今起至5月23日、推出「連續25天外送平台foodpanda點購指定餐點，即享買一送一優惠」。此外，即日起至5月8日，於線上訂餐或電話訂購外帶餐點滿999元，即享75折優惠，有超過40款以上餐點可任選。

樂雅樂餐廳表示，4月初新上市的「三星蔥和牛漢堡排御膳」，至今熱銷超過3,000份，此次特別推出期間限定「美味雙人饗宴優惠價1,080元」，最高現省近700元，主餐有經典牛排、春季熱銷的三星蔥和牛漢堡排與蘭陽國宴料理等餐點，並加入烏克蘭經典佳餚「基輔炸雞」、日本直送的「長崎蜂蜜蛋糕」，雙人套餐也提供外帶、外送服務。

相關訊息可查樂雅樂餐廳官網：www.royalpark.com.tw。

基輔奶油雞肉捲，220元。圖／樂雅樂提供
基輔奶油雞肉捲，220元。圖／樂雅樂提供

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