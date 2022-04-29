奧運金牌車手掛帥 TUDOR同名職業自行車隊成立

手表與運動賽事的結合，總能讓人感受到在精準、速度以外的跨界樂趣。帝舵（TUDOR）宣布成立品牌同名職業車隊：帝舵職業自行車隊（The TUDOR Pro Cycling Team），並邀請到多屆奧運得主、自行車瑞士好手Fabian Cancellar結盟，而車隊也將在兩周後於5月15日參加巴黎-魯貝U23大賽（Paris-Roubaix U23）首場賽事。

出生於瑞士的職業車手Fabian Cancellar曾兩度獲得奧運金牌，以及七次在自行車古典賽（Monument Classic）中摘冠。與此同時車隊並將穿著兼具專業與設計感的黑色車衣，同時前後皆點綴了帝舵經典的盾牌標誌。

而帝舵職業自行車隊（The TUDOR Pro Cycling Team）則共包含來自瑞士、法國、英國、義大利與捷克的16位車手，並以瑞士車手居多，年紀分別介於19至25歲，而Fabian Cancellar豐富的職業精驗與技術，相信將對這批年輕小將帶來諸多助益。