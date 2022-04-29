快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《雲林500 千客萬來》旅遊套書上架 打造雲林觀光大縣

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導
《雲林500 千客萬來》旅遊套書今在文觀處舉辦新書發表會，一套5本共介紹雲林的500種特色。記者黃于凡／攝影
《雲林500 千客萬來》旅遊套書今在文觀處舉辦新書發表會，一套5本共介紹雲林的500種特色。記者黃于凡／攝影

雲林縣文化底蘊濃厚，不只2022北港燈會獲國際繆思金獎、概念設計金獎，雲林有影神手映像攝影展也獲得荷蘭設計銀獎肯定，今在文觀處舉辦北港燈會金獎曁《雲林500千客萬來》旅遊套書發表會；雲縣府盤點文化觀光資源，編撰《雲林500千客萬來》旅遊套書，包含宗教、旅宿、景點、美食、特產，介紹雲林500種特色，打造雲林成為觀光大縣。

《雲林500 千客萬來》旅遊套書共有5本，介紹宗教、旅宿、景點、美食、特產等面向，每本有100篇雲林特色簡介，每篇約100字配上精美圖片，5本書的封面線條還能拼出一塊雲林地圖。

《雲好味》介紹雲林在地美食，《雲好店》探掘地方特色店家及社區營造，《雲好景》述說雲林天然景致、時令風光及特色慶典，《雲好物》探索雲林在地特產及伴手禮，《雲好行》整合廟宇觀光與交通資源。

縣長張麗善說，受疫情衝擊旅遊業，雲林化危機為轉機，不只推出沈浸式體驗增加民眾到雲林觀光意願，更花費一年時間編撰《雲林500千客萬來》旅遊套書，在後疫情時代以共存、減災為目標，旅遊、經濟、防疫並肩作戰，昨與文觀處討論，未來會擬定振興雲林觀光方案。

文觀處長陳璧君說，雲林有什麼好玩的呢？為解惑大家對雲林的疑問，文觀處花了一年多時間與聯經出版社合作，出版《雲林500千客萬來》精裝套書，規畫5大主題：雲好行、雲好店、雲好景、雲好味、雲好物，各介紹雲林的100種美好，限量50套，目前已在博客來上架。

陳璧君進一步說明，未來疫情解封後，國內外旅遊會逐漸復甦，為了提供國際旅客觀光資訊，將套書做成中英文雙語版本，讓大家都可以透過這套書認識雲林，在縣府努力推動下，盼打造雲林成為觀光大縣。

《雲林500 千客萬來》旅遊套書今在文觀處舉辦新書發表會，一套5本共介紹雲林的500種特色。記者黃于凡／攝影
《雲林500 千客萬來》旅遊套書今在文觀處舉辦新書發表會，一套5本共介紹雲林的500種特色。記者黃于凡／攝影

雲林 疫情

延伸閱讀

雲林男子超商買醉 摔倒吐一地警察救援

雲林無症狀、輕症確診者多 防疫長即起上線把關

台61線南下彰化至雲林半小時內兩事故 6車毀5人傷

劉建國出戰雲林蘇治芬說「一定幫」但曝2人為黨部主委殺紅眼

相關新聞

成都小宅蛻變之歌 幸福度日成唯一真理

可以說，這間房子是一段新生活的見證：面向全新的人生、全新的開始。面對意味著選擇，也意味著捨棄，設計師所賦予的，不只是一個全新的房子，也是一份重新開始的勇氣，從選擇到捨棄，這個室內面積不到10坪的房子，似乎也承擔了一份果敢與堅定，去支撐起一份獨有的珍貴。

貓奴與貓主子的退休共生宅 人與貓的美好共居生活

心之歸向的宅居，往往不是最華貴奢靡的，而是身心能夠獲得自在的處所！在人與貓決定相守下半生的退休宅裡，主人寵溺地保留了大量符合貓習性的活動空間...

連假開工不憂鬱！全家便利商店一日限定「西西里咖啡」會員價59元

放完五一勞動節連假別憂鬱，全家便利商店幫大家加油打氣，5月3日推出「Let’s Café西西里咖啡」會員專屬優惠，特大杯...

母親節珠寶推薦Boucheron、Harry Winston跨世代獻心意

母親節即將來臨，閃耀的寶石、貴金屬，總能跨越時間，像是家人彼此間的感情，恆常流傳。包含法國高級珠寶品牌寶詩龍（Bouch...

JASONS超市更名Mia C'bon 首店台北天母西路亮相

家樂福前年併購的頂級超市JASONS，品牌授權將於今年底到期，將換上全新品牌名稱「Mia C'bon」，首家門市將於明（...

日立冷氣力挺「班班有冷氣」政策 指名度全台第一

「班班有冷氣」啟動儀式全台22縣市同步連線舉行，響應班班有冷氣政策，日立冷氣羅淮正總經理也獲邀至屏東主場參與盛會，宣告將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。