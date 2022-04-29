《雲林500 千客萬來》旅遊套書上架 打造雲林觀光大縣

雲林縣文化底蘊濃厚，不只2022北港燈會獲國際繆思金獎、概念設計金獎，雲林有影神手映像攝影展也獲得荷蘭設計銀獎肯定，今在文觀處舉辦北港燈會金獎曁《雲林500千客萬來》旅遊套書發表會；雲縣府盤點文化觀光資源，編撰《雲林500千客萬來》旅遊套書，包含宗教、旅宿、景點、美食、特產，介紹雲林500種特色，打造雲林成為觀光大縣。

《雲林500 千客萬來》旅遊套書共有5本，介紹宗教、旅宿、景點、美食、特產等面向，每本有100篇雲林特色簡介，每篇約100字配上精美圖片，5本書的封面線條還能拼出一塊雲林地圖。

《雲好味》介紹雲林在地美食，《雲好店》探掘地方特色店家及社區營造，《雲好景》述說雲林天然景致、時令風光及特色慶典，《雲好物》探索雲林在地特產及伴手禮，《雲好行》整合廟宇觀光與交通資源。

縣長張麗善說，受疫情衝擊旅遊業，雲林化危機為轉機，不只推出沈浸式體驗增加民眾到雲林觀光意願，更花費一年時間編撰《雲林500千客萬來》旅遊套書，在後疫情時代以共存、減災為目標，旅遊、經濟、防疫並肩作戰，昨與文觀處討論，未來會擬定振興雲林觀光方案。

文觀處長陳璧君說，雲林有什麼好玩的呢？為解惑大家對雲林的疑問，文觀處花了一年多時間與聯經出版社合作，出版《雲林500千客萬來》精裝套書，規畫5大主題：雲好行、雲好店、雲好景、雲好味、雲好物，各介紹雲林的100種美好，限量50套，目前已在博客來上架。