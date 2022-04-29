快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春滿花枝季 魚鮮推廣明午淡水登場

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
活動現場將販售魚鮮美食、趣味創意手作、石滬淨灘及精彩的樂團表演等。圖／淡水區漁會提供
活動現場將販售魚鮮美食、趣味創意手作、石滬淨灘及精彩的樂團表演等。圖／淡水區漁會提供

為推廣淡水在地漁產品，淡水區漁會將於明天下午4時在漁人碼頭淡水魚市前廣場舉辦「春滿花枝季 淡水春夏魚鮮推廣」活動，行銷春夏當地現撈漁獲，現場將販售魚鮮美食、趣味創意手作、石滬淨灘及精彩的樂團表演等。

淡水區漁會總幹事吳永寬說，本次活動以「食在地」理念推廣行銷在地當季花枝及其他新鮮漁獲，並連結環境與食材產地，傳達環境永續的概念，其中石滬淨灘活動，每年都有很多家長帶小朋友一起來參加，用實際行動愛「滬」海洋。今年參加淨灘者可得「海味美食品嘗劵」，並且加碼贈送「春滿花枝環保袋」、「一起愛海洋防疫口罩」及「文蛤貨幣」。

其中「文蛤貨幣」可至現場花枝／吻仔魚展售攤、等一人咖啡淡水店、魚藏餐廳、魚藏文化館等消費折抵使用，而魚藏餐廳也同步行銷花枝，即日起至5月31日，訂1萬元以上之桌宴並於6月30日前用餐完成，即贈送「泰式涼拌花枝」1份。

新北市漁業處表示，淡水魚市位於著名觀光景點漁人碼頭內情人橋及LOVE廣場旁，邀請民眾假日到漁人碼頭淡水魚市吃海鮮享漁樂品嚐海鮮、花枝DIY、參加漁產品趣味競賽，或為愛護海洋來個身體力行到石滬進行淨灘，周末以行動愛海洋及品嘗魚鮮愉快渡過。

活動以「食在地」理念推廣行銷在地當季花枝及其他新鮮漁獲。圖／淡水區漁會提供
活動以「食在地」理念推廣行銷在地當季花枝及其他新鮮漁獲。圖／淡水區漁會提供
「春滿花枝季 淡水春夏魚鮮推廣」明天下午在淡水登場。圖／淡水區漁會提供
「春滿花枝季 淡水春夏魚鮮推廣」明天下午在淡水登場。圖／淡水區漁會提供

淡水 漁人碼頭 淨灘

延伸閱讀

淡水福佑宮建廟240年祈安遶境 警明實施交通管制

詐騙車手臨櫃遭逮 淡水警救出被軟禁被害者

男子求職淪車手 淡水警搗水房救出被軟禁5人

快篩劑實名制上路首日 淡水警巡護維秩序

相關新聞

成都小宅蛻變之歌 幸福度日成唯一真理

可以說，這間房子是一段新生活的見證：面向全新的人生、全新的開始。面對意味著選擇，也意味著捨棄，設計師所賦予的，不只是一個全新的房子，也是一份重新開始的勇氣，從選擇到捨棄，這個室內面積不到10坪的房子，似乎也承擔了一份果敢與堅定，去支撐起一份獨有的珍貴。

貓奴與貓主子的退休共生宅 人與貓的美好共居生活

心之歸向的宅居，往往不是最華貴奢靡的，而是身心能夠獲得自在的處所！在人與貓決定相守下半生的退休宅裡，主人寵溺地保留了大量符合貓習性的活動空間...

連假開工不憂鬱！全家便利商店一日限定「西西里咖啡」會員價59元

放完五一勞動節連假別憂鬱，全家便利商店幫大家加油打氣，5月3日推出「Let’s Café西西里咖啡」會員專屬優惠，特大杯...

母親節珠寶推薦Boucheron、Harry Winston跨世代獻心意

母親節即將來臨，閃耀的寶石、貴金屬，總能跨越時間，像是家人彼此間的感情，恆常流傳。包含法國高級珠寶品牌寶詩龍（Bouch...

JASONS超市更名Mia C'bon 首店台北天母西路亮相

家樂福前年併購的頂級超市JASONS，品牌授權將於今年底到期，將換上全新品牌名稱「Mia C'bon」，首家門市將於明（...

日立冷氣力挺「班班有冷氣」政策 指名度全台第一

「班班有冷氣」啟動儀式全台22縣市同步連線舉行，響應班班有冷氣政策，日立冷氣羅淮正總經理也獲邀至屏東主場參與盛會，宣告將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。