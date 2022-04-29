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春滿花枝季 魚鮮推廣明午淡水登場
為推廣淡水在地漁產品，淡水區漁會將於明天下午4時在漁人碼頭淡水魚市前廣場舉辦「春滿花枝季 淡水春夏魚鮮推廣」活動，行銷春夏當地現撈漁獲，現場將販售魚鮮美食、趣味創意手作、石滬淨灘及精彩的樂團表演等。
淡水區漁會總幹事吳永寬說，本次活動以「食在地」理念推廣行銷在地當季花枝及其他新鮮漁獲，並連結環境與食材產地，傳達環境永續的概念，其中石滬淨灘活動，每年都有很多家長帶小朋友一起來參加，用實際行動愛「滬」海洋。今年參加淨灘者可得「海味美食品嘗劵」，並且加碼贈送「春滿花枝環保袋」、「一起愛海洋防疫口罩」及「文蛤貨幣」。
其中「文蛤貨幣」可至現場花枝／吻仔魚展售攤、等一人咖啡淡水店、魚藏餐廳、魚藏文化館等消費折抵使用，而魚藏餐廳也同步行銷花枝，即日起至5月31日，訂1萬元以上之桌宴並於6月30日前用餐完成，即贈送「泰式涼拌花枝」1份。
新北市漁業處表示，淡水魚市位於著名觀光景點漁人碼頭內情人橋及LOVE廣場旁，邀請民眾假日到漁人碼頭淡水魚市吃海鮮享漁樂品嚐海鮮、花枝DIY、參加漁產品趣味競賽，或為愛護海洋來個身體力行到石滬進行淨灘，周末以行動愛海洋及品嘗魚鮮愉快渡過。
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