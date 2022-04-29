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親子客、學生團因疫受阻 屏東海生館推「勞工小確幸」
本土疫情持續升溫，屏東海生館4月取消及延期的畢旅、學生團高達7成，親子客也下降，館方祭出專案優惠搶攻成人市場，勞工節3天連假明天展開，海生館特別推出「勞工小確幸」，帶民眾進入遊客禁入的飼育後場，了解照護工作，4人成行後場探秘體驗活動，1人免費，出示名片或身分證等證明為勞工文件即可享優惠。
定位為海洋教育場域的海生館，客群以親子客、學生團為主，去年隨三級警戒降級後，人氣回溫，未料近期又遇本土疫情大爆發，因學生、幼兒感染率提高，主要客群首當其衝，4、5月以學生團居多的畢旅多取消或延後，過去高人氣的夜宿行程亦然，海生館今年特別推出五一連假療癒專案，帶領民眾走入生物飼育後場「禁區」。
館方表示，館內有超過1.5萬隻海洋生物，飼育團隊用最嚴謹的規範看待生物照護，更致力於生物復育技術以利繁衍保育，至今已成功孕育包含鯊魚、魟魚、水母、小丑魚等數十種海洋生物；秉持「透過體驗得到感動，在感動中喜愛上海洋，同時學習生態保育以及生命教育」核心價值，推出「魚你同行」後場探秘體驗活動。
後場探秘體驗分台灣水域館及珊瑚王國館不同行程。台灣水域館行程帶領民眾走入大洋池上方，親眼感受投餵的震撼，更透過解說員帶領遊客親自觀察及餵食小魚兒，及與仙后水母的親密接觸來感受生命的悸動；珊瑚王國舘行程讓人了解小丑魚如何照護小寶寶，還可近距離觀察萌翻天的鯊魚寶寶和被稱為「美人魚錢包」的鯊魚卵鞘。
館方說，防疫期間持續做好防疫工作，入館量測體溫、全程配戴口罩外，也會不定時地加強館內清潔防疫措施，提供民眾安心參觀環境，享受與海洋共處的療癒時光。
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