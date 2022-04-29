快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

親子客、學生團因疫受阻 屏東海生館推「勞工小確幸」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
勞工節3天連假明天展開，屏東海生館特別推出「勞工小確幸」專案，帶民眾進入飼育後場了解照護工作，4人成行1人免費。圖／海生館提供
勞工節3天連假明天展開，屏東海生館特別推出「勞工小確幸」專案，帶民眾進入飼育後場了解照護工作，4人成行1人免費。圖／海生館提供

本土疫情持續升溫，屏東海生館4月取消及延期的畢旅、學生團高達7成，親子客也下降，館方祭出專案優惠搶攻成人市場，勞工節3天連假明天展開，海生館特別推出「勞工小確幸」，帶民眾進入遊客禁入的飼育後場，了解照護工作，4人成行後場探秘體驗活動，1人免費，出示名片或身分證等證明為勞工文件即可享優惠。

定位為海洋教育場域的海生館，客群以親子客、學生團為主，去年隨三級警戒降級後，人氣回溫，未料近期又遇本土疫情大爆發，因學生、幼兒感染率提高，主要客群首當其衝，4、5月以學生團居多的畢旅多取消或延後，過去高人氣的夜宿行程亦然，海生館今年特別推出五一連假療癒專案，帶領民眾走入生物飼育後場「禁區」。

館方表示，館內有超過1.5萬隻海洋生物，飼育團隊用最嚴謹的規範看待生物照護，更致力於生物復育技術以利繁衍保育，至今已成功孕育包含鯊魚、魟魚、水母、小丑魚等數十種海洋生物；秉持「透過體驗得到感動，在感動中喜愛上海洋，同時學習生態保育以及生命教育」核心價值，推出「魚你同行」後場探秘體驗活動。

後場探秘體驗分台灣水域館及珊瑚王國館不同行程。台灣水域館行程帶領民眾走入大洋池上方，親眼感受投餵的震撼，更透過解說員帶領遊客親自觀察及餵食小魚兒，及與仙后水母的親密接觸來感受生命的悸動；珊瑚王國舘行程讓人了解小丑魚如何照護小寶寶，還可近距離觀察萌翻天的鯊魚寶寶和被稱為「美人魚錢包」的鯊魚卵鞘。

館方說，防疫期間持續做好防疫工作，入館量測體溫、全程配戴口罩外，也會不定時地加強館內清潔防疫措施，提供民眾安心參觀環境，享受與海洋共處的療癒時光。

勞工節3天連假明天展開，屏東海生館特別推出「勞工小確幸」專案，帶民眾進入飼育後場了解照護工作，4人成行1人免費。圖／海生館提供
勞工節3天連假明天展開，屏東海生館特別推出「勞工小確幸」專案，帶民眾進入飼育後場了解照護工作，4人成行1人免費。圖／海生館提供
勞工節3天連假明天展開，屏東海生館特別推出「勞工小確幸」專案，帶民眾進入飼育後場了解照護工作，4人成行1人免費。圖／海生館提供
勞工節3天連假明天展開，屏東海生館特別推出「勞工小確幸」專案，帶民眾進入飼育後場了解照護工作，4人成行1人免費。圖／海生館提供

鯊魚 珊瑚

延伸閱讀

澎湖南方四島珊瑚礁失色 海管處種出新希望

搶年底前完成台中海線清水火車站跨站天橋和海生館趕工

學生憂沒畢旅貼百張便利貼抗議 大同高中：提前至5月

墾丁珊瑚產卵大爆發 粉紅泡泡如天女散花

相關新聞

成都小宅蛻變之歌 幸福度日成唯一真理

可以說，這間房子是一段新生活的見證：面向全新的人生、全新的開始。面對意味著選擇，也意味著捨棄，設計師所賦予的，不只是一個全新的房子，也是一份重新開始的勇氣，從選擇到捨棄，這個室內面積不到10坪的房子，似乎也承擔了一份果敢與堅定，去支撐起一份獨有的珍貴。

貓奴與貓主子的退休共生宅 人與貓的美好共居生活

心之歸向的宅居，往往不是最華貴奢靡的，而是身心能夠獲得自在的處所！在人與貓決定相守下半生的退休宅裡，主人寵溺地保留了大量符合貓習性的活動空間...

連假開工不憂鬱！全家便利商店一日限定「西西里咖啡」會員價59元

放完五一勞動節連假別憂鬱，全家便利商店幫大家加油打氣，5月3日推出「Let’s Café西西里咖啡」會員專屬優惠，特大杯...

母親節珠寶推薦Boucheron、Harry Winston跨世代獻心意

母親節即將來臨，閃耀的寶石、貴金屬，總能跨越時間，像是家人彼此間的感情，恆常流傳。包含法國高級珠寶品牌寶詩龍（Bouch...

JASONS超市更名Mia C'bon 首店台北天母西路亮相

家樂福前年併購的頂級超市JASONS，品牌授權將於今年底到期，將換上全新品牌名稱「Mia C'bon」，首家門市將於明（...

日立冷氣力挺「班班有冷氣」政策 指名度全台第一

「班班有冷氣」啟動儀式全台22縣市同步連線舉行，響應班班有冷氣政策，日立冷氣羅淮正總經理也獲邀至屏東主場參與盛會，宣告將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。