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嚴選部落質感好物 茂林好物專區強勢登場

聯合新聞網 / 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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早安英文「Good morning」諧音變成「Good Maolin」，希望大家見面時互道「Good Maolin」。「茂林好物 Good Maolin」含蓋茂林區、桃源區、禮納里、三地門、霧台等原民部落，所蘊含的部落文化相當多元，單是原住民族群就包含魯凱族、排灣族、布農族等，而各原民部落具有高度的文化與藝術價值，發展出來的工藝品及農特產品都顯示出高屏山麓部落的文化底蘊。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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來自優等級的冠軍咖啡

榮獲咖啡評鑑優等的好山林咖啡以及參與2019年ICMC國際咖啡杯測大師賽總決賽拿下冠軍的一山沐咖啡，皆使用當地種植的咖啡，咖啡果實連皮整顆日曬的方式，反映南台灣高山豔陽炙熱的天候，讓每一顆新鮮採收的咖啡豆，採收後都能立即享受島風日光的烘烤，耗時費心讓每顆咖啡豆都能吸收飽滿的陽光香氣，每杯咖啡都充滿陽光日曬而來的在地風味。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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自然生長的台灣原生山茶

來自桃源區布農族的寶山拿普有機茶園及喜來冠山茶坊，皆使用對環境友善的栽種方式，不用農藥、不需施肥，更不頻繁採收，讓茶樹有休息再生的時間，原生種山茶入口帶蜜香，甘醇甜潤滑順，讓香氣與餘韻成為生活的一部分，擷取山茶中屬於寶山土地的滋味。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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巧奪天工的部落工藝

各部落擁有獨自的文化及特色，所發展出來的工藝特色也各有巧思，姥瑰皮藝坊將蝴蝶、陶壺、百步蛇、原住民神話故事融入皮雕製品展現皮革獨特的美麗與生命力外；屏東x原選良品則是將排灣琉璃圖騰融入童玩中，讓民眾更加深對部落的認識；排灣紋繣故事館更以排灣族手紋為主，手紋是一個即將面臨失傳的文化，藉由人體噴繪的方式將圖騰能讓更多人體驗了解；pasakene創意工坊將部落傳統圖騰呈現在生活用品上面別具巧思，支持部落青年發揮創意推廣文化；燕窩工坊以神山部落的月亮傳說製作許多月亮手工藝品，展現出部落獨特文化美學。

料理界紅寶石的故鄉

藜之薌主要因發展屏東瑪家鄉特色之傳統作物「紅藜」而取名，為了延續對家的記憶和土地的生命。藜之薌以在地企業形式，發展部落友善耕作、推廣無毒農事、重視食安的生產過程，發展出許多紅藜相關食品及農特產。

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咖啡

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