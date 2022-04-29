十鼓擊樂團以在地人文為創作底蘊 最新力作在LINE TV 數位劇場上架

LINE TV數位劇場也可以免費欣賞到「祈天鼓動」音樂會，在近期需要被鼓舞的時刻，不妨於在家觀賞精彩的節目演出，支持好看的藝文表演。圖／聯合數位文創提供

陣陣鼓聲，是最能鼓動人心的音樂。台灣多元文化兼容並蓄的發展歷史，受到不少外來鼓樂的影響，可惜過去較多著墨於模仿，鮮少擁有自己的獨特精神；十鼓擊樂團團長謝十有感於這個現象，一心想打造一套真正屬於台灣的鼓術音樂，創作作品多以本土的歷史、風景、人文為創作題材，希望讓台灣這個島嶼，能夠因鼓術文化而永恆。

「 十鼓擊樂團 」成立於2000年春天，「傳創台灣本土文化，發揚鼓樂藝術薪傳」是樂團最大發展目標；而「十」字代表著鼓棒交疊，匯集十方的能量，共同凝聚團結的力量。曾經榮獲獲海內外金曲獎、葛萊美獎、美國獨立獎三項大獎提名，多年來，樂團傳創的音樂作品深受觀眾的喜愛，以在地的題材、風景、多樣化民族擊樂的元素，豐富了傳統擊樂原有面貌，更令社會大眾驚豔原來「鼓」是如此的多元及精彩！

有鑑於2021年疫情期間對台灣乃至世界藝文的重大影響，改變了人與人接觸的方式，即使是在這在不斷變遷的世代中，「鼓」這個流傳千百年的樂器，始終佔據於華人生活當中的一角，無論生老病死，皆能聽聞鼓聲響起。故十鼓擊樂團希望以鼓聲撼動人心，誠心祈禱天地，帶領著人類再跨越疫情的挑戰。2022年推出全新力作「祈天鼓動」音樂會，以全新的視角來進行全場音樂會的編創，將「傳承」及「創新」的概念融合，呈現後疫情時代表演藝術的柔軟或堅靭。

邀請四位薪傳作曲家謝家茗、謝懷珏、齊偉爾，以及十鼓長年旅外的資深團員傅奕涵，創作全新跨時代的打擊樂作品，融合了虛實的數位音樂創作，並將傳統鼓樂融入了世界打擊，作曲素材融合島嶼多元性的文化特色，自臺灣橫跨世界，由現代穿梭遠古，以音樂展現後疫情時代世界村的音樂無國界，終以「祈天」祝禱永恆 以「鼓動」擊破挑戰，並製作了五首全新製作曲目，希望帶給觀眾更震撼的「十鼓精神」！

「十鼓」以文化的力量串連起城市運轉的特色及風格，2007年於台南縣仁德鄉成立「十鼓文化村」，企圖為台灣開創出一個熱鬧、多元兼具本土，且具有前瞻性的鼓術文化風格。近期更將於4月30日（六）晚上7時30分，攜手屏東在地舞團「滯留島舞蹈劇場」演出，以鼓樂結合現代舞詮釋恆春搶孤文化，節目內容神秘呈現來自Formosa的聲音，以原民、常民文化的原創擊鼓視覺技法及聽覺節奏音樂創作，分享這來自臺灣的生命力。在尾段「搶孤」的鼓樂呈現採用兩組樂手對打的手法，類似搶孤小組競爭的過程，搭配滯留島舞蹈劇場的現代舞詮釋先民開墾台灣過程的艱辛歲月，讓搶孤儀式的畫面更加鮮明。