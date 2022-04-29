口碑／《間諜家家酒》動畫熱播中 漫畫單行本封面藏玄機

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近日引起話題的4月新番日本動畫《SPY x FAMILY 間諜家家酒》人氣可說是不斷攀升，至今播出三集，討論度居高不下。而近日有網友發現，該部動漫的作者遠藤達哉常常在漫畫單行本中畫入各種來頭不小的特別椅子，都出自名家設計，有些還得過紅點設計獎。

《間諜家家酒》動畫開播引話題 網路口碑排名第9名

《SPY x FAMILY 間諜家家酒》敘述身為間諜的主角洛伊德，與殺手約兒和有讀心能力的少女安妮亞三人互相隱瞞真實身分、共組成虛假家庭，同住於一個屋簷下的家庭喜劇。該部作品曾獲《這本漫畫真厲害！》2020年版的男生篇第一名，到2022年4月起動畫開播，漫畫銷量累計突破1600萬冊。動畫播出後也大獲好評，目前《SPY x FAMILY 間諜家家酒》在《網路溫度計》的「人氣動漫網路口碑排行榜」中排名第9名。

▲《SPY x FAMILY 間諜家家酒》位於網路溫度計人氣動漫口碑排行榜第9名。

image source：人氣動漫口碑排名（分析區間：2022/01/28~2022/04/27）

故事中洛伊德為了調查某位政治家，因此領養了安妮亞當女兒，將她送到政治家之子就讀的學校上學。而後「父女」倆又遇見了約兒，於是共組成了一個虛假的家庭。三人互相隱瞞各自的秘密而展開的趣味生活，讓許多人相當期待之後的發展。

而由於故事中洛伊德將安妮亞送到名校的設定，為了符合上流社會的氛圍，作者在人物穿著及用品上的描繪也下了許多功夫。漫畫單行本的封面上，每一集都會出現一個造型特殊的椅子，而這些椅子，有許多都出自於名家設計！

漫畫封面出現名家設計椅 每集都有不同作品

單行本第一卷的封面上，主角洛伊德坐的椅子，便是法國設計師勒．柯比意（Le Corbusier）在1928年推出的LC2沙發單椅。

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而在第二卷安妮亞坐著的圓點造型椅，則是曾得過紅點設計獎，出自美國工業設計師喬治．尼爾森（George Nelson）之手的「Marshmallow Sofa」。

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第三卷約兒坐著的白色躺椅也大有來頭，是美國設計師夫妻檔Charles & Ray Eames的作品，同樣也得過紅點設計獎。

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此外，在單行本第四及第五卷中，尚未在動畫中出場的狗狗彭德，及約兒的弟弟，他們所坐的也不是什麼普通椅子。彭德坐著的是芬蘭設計師Eero Aarnio的作品「Ball Chair」，也是得過紅點設計獎的出色設計。而約兒弟弟的椅子，則是出自德國現代主議建築大師Ludwig Mies van der Rohe的設計。

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看完後是不是覺得這些出現在漫畫上的名家設計款椅子們非常可愛呢？日本的TOYS CABIN甚至還推出了《SPY x FAMILY 間諜家家酒》的聯名款，將這些椅子做成了扭蛋供人收藏。喜歡間諜家家酒或喜歡椅子的朋友們，不妨到網路商店去逛逛！

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