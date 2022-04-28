快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沖繩琴酒2021年度調酒師特別版 大島琴酒節搶先曝光

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
本次2021調酒師特別版花香版的香料物種為杜松子、西瓜、茴香花和沖繩香檬。圖／東和商貿提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
本次2021調酒師特別版花香版的香料物種為杜松子、西瓜、茴香花和沖繩香檬。圖／東和商貿提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

沖繩琴酒（OKINAWA GIN）2021年度調酒師特別版系列，選用今歸仁的西瓜、宮古島的茴香花等4種當地風味物種，以「花香」為主軸，即將在台灣限量上市，並於大島琴酒節活動中搶先曝光。

沖繩琴酒調酒師特別版自2019年起，每年邀請兩位日本調酒師，一同運用沖繩在地物種，做風味的延伸，激盪出沖繩琴酒的新面貌，每個版本僅限量生產2400瓶。

2019年調酒師特別版以百香果為成分主軸，是刻意抑制了杜松子木質香氣的熱帶風味版；2020年第二彈調酒師特別版則是強調杜松子感的紮實，酒體輕盈，是一個強調草本風味的版本。

2021年調酒師特別版沖繩琴酒邀請了沖繩在地「Bar Radio」電台酒吧首席調酒師大城學（Manabu Oshiro） 和 「Ryukyu mixology style bar alchemist」煉金術士酒吧首席調酒師中村智明（TOMOAKI NAKAMURA）反覆試酒，達到三方心中最完美的平衡。

新年度的調酒師特別版以杜松子為中心，精選沖繩當地物種，今歸仁的西瓜、宮古島的茴香花和沖繩山原的沖繩香檬等共4種風味物種。為了最大限度地提高植物的風味，杜松子、茴香花、西瓜、和沖繩香檬都經過蒸餾萃取風味。蒸餾後的原酒由兩位調酒師反複測試，並將酒精度降低至40%，創作了本年度合作特別版「花香版本」。

新酒款前調充滿豐富的茴香白花香氣，洋溢來自新鮮西瓜的天然甜味和些許香瓜的果香味，酒體有著濃郁的杜松子風味，口感柔和圓潤，可直接加冰飲用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

沖繩琴酒2021年度調酒師特別版花香風味，酒精濃度40%，容量700毫升，建議售價1,690元。圖／東和商貿提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
沖繩琴酒2021年度調酒師特別版花香風味，酒精濃度40%，容量700毫升，建議售價1,690元。圖／東和商貿提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

沖繩 西瓜 酒精

延伸閱讀

雲林再傳2鄉鎮西瓜災情 西瓜價格恐上漲

問世間琴酒為何物?王騰崇：用「有閱讀性」的琴酒，找到身心安頓的角落

日本東京新增病例續減 沖繩疫情持續嚴峻

2022全台最大琴酒嘉年華！超Chill琴酒日常x歷史老街屋，跨界創意搏《感。琴》

相關新聞

成都小宅蛻變之歌 幸福度日成唯一真理

可以說，這間房子是一段新生活的見證：面向全新的人生、全新的開始。面對意味著選擇，也意味著捨棄，設計師所賦予的，不只是一個全新的房子，也是一份重新開始的勇氣，從選擇到捨棄，這個室內面積不到10坪的房子，似乎也承擔了一份果敢與堅定，去支撐起一份獨有的珍貴。

貓奴與貓主子的退休共生宅 人與貓的美好共居生活

心之歸向的宅居，往往不是最華貴奢靡的，而是身心能夠獲得自在的處所！在人與貓決定相守下半生的退休宅裡，主人寵溺地保留了大量符合貓習性的活動空間...

連假開工不憂鬱！全家便利商店一日限定「西西里咖啡」會員價59元

放完五一勞動節連假別憂鬱，全家便利商店幫大家加油打氣，5月3日推出「Let’s Café西西里咖啡」會員專屬優惠，特大杯...

母親節珠寶推薦Boucheron、Harry Winston跨世代獻心意

母親節即將來臨，閃耀的寶石、貴金屬，總能跨越時間，像是家人彼此間的感情，恆常流傳。包含法國高級珠寶品牌寶詩龍（Bouch...

JASONS超市更名Mia C'bon 首店台北天母西路亮相

家樂福前年併購的頂級超市JASONS，品牌授權將於今年底到期，將換上全新品牌名稱「Mia C'bon」，首家門市將於明（...

日立冷氣力挺「班班有冷氣」政策 指名度全台第一

「班班有冷氣」啟動儀式全台22縣市同步連線舉行，響應班班有冷氣政策，日立冷氣羅淮正總經理也獲邀至屏東主場參與盛會，宣告將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。