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沖繩琴酒2021年度調酒師特別版 大島琴酒節搶先曝光
沖繩琴酒（OKINAWA GIN）2021年度調酒師特別版系列，選用今歸仁的西瓜、宮古島的茴香花等4種當地風味物種，以「花香」為主軸，即將在台灣限量上市，並於大島琴酒節活動中搶先曝光。
沖繩琴酒調酒師特別版自2019年起，每年邀請兩位日本調酒師，一同運用沖繩在地物種，做風味的延伸，激盪出沖繩琴酒的新面貌，每個版本僅限量生產2400瓶。
2019年調酒師特別版以百香果為成分主軸，是刻意抑制了杜松子木質香氣的熱帶風味版；2020年第二彈調酒師特別版則是強調杜松子感的紮實，酒體輕盈，是一個強調草本風味的版本。
2021年調酒師特別版沖繩琴酒邀請了沖繩在地「Bar Radio」電台酒吧首席調酒師大城學（Manabu Oshiro） 和 「Ryukyu mixology style bar alchemist」煉金術士酒吧首席調酒師中村智明（TOMOAKI NAKAMURA）反覆試酒，達到三方心中最完美的平衡。
新年度的調酒師特別版以杜松子為中心，精選沖繩當地物種，今歸仁的西瓜、宮古島的茴香花和沖繩山原的沖繩香檬等共4種風味物種。為了最大限度地提高植物的風味，杜松子、茴香花、西瓜、和沖繩香檬都經過蒸餾萃取風味。蒸餾後的原酒由兩位調酒師反複測試，並將酒精度降低至40%，創作了本年度合作特別版「花香版本」。
新酒款前調充滿豐富的茴香白花香氣，洋溢來自新鮮西瓜的天然甜味和些許香瓜的果香味，酒體有著濃郁的杜松子風味，口感柔和圓潤，可直接加冰飲用。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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