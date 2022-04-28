2022亞洲50最佳酒吧公佈！沛綠雅推草食性氣泡飲掀風潮

由沛綠雅連續五年贊助、2022年的「亞洲50最佳酒吧」（Asia’s 50 Best Bars）今日晚間公佈了Top 1到50的排名，亞洲最佳酒吧頭銜則由來自香港的COA獲得。而除上周公佈的Top 50-100共五間台灣酒吧上榜，Top 1到50再有Indulge Experimental Bistro（6）與AHA Saloon（24）兩間台灣店家再獲肯定，冠名贊助的沛綠雅也同步倡議「草食性氣泡飲」，為心靈和味蕾、同步消暑。

Asia's 50 Best Bars名單是由Asia’s 50 Best Bars Academy包含調酒師、酒吧經營者與調酒作家的220位會員票選決定。獲得2022年亞洲最佳酒吧第一名的COA來自香港，其店名是以類似收割龍舌蘭的工具為命名，除反應店主暨調酒師Jay Khan的喜好，店中更陳列全香港最齊全、200瓶以上的龍舌蘭。COA不僅曾在2020年時將店內銷售龍舌蘭所募集的資金捐贈予當地慈善機構，銷售得到好評的即飲式外帶罐裝調酒（Ready To Drink），也讓店家在疫情期間成功突圍。

本屆榜單中新加坡是最多入圍國家（城市），共有Jigger & Pony（2）、MO Bar（8）、Manhattan（9）、Replubic（12）、No Sleep Club（15）、Atlas（23）、Tippling Club（27）、Sago House（31）、Nutmeg & Clove（36）、Analogue（37）、28 Hong Kong Street（49）等11間酒吧上榜，堪稱亞洲50最佳酒吧的最大贏家，其他另有曼谷、東京、首爾、京都、上海等城市店家也紛紛入榜。

而本次上榜的台灣店家中，獲得最高名次的Indulge Experimental Bistro是曾多次上榜Top 5的知名店家、具指標性地位，第24名的AHA Saloon則以創意調酒與懷舊的藝文沙龍為特色，吧台後方上書「喝就對了」的橫式匾額，更反應了豪爽明快的特色風格。

而一旦納入Top 50到100名次總覽，包含台北的Room by Le Kief （51）、The Public House（68）、HiBoRu（86）、吧沐Bar Mood in Taipei（89）與台南的MoonRock（91），台灣共有7間店家涵蓋台北、台南兩地上榜，同時吧沐Bar Mood Taipei再獲得Ketel One的永續酒吧獎（Sustainable Bar Award），展現台灣調酒產業的優秀水準。

事實上，自2018年起，有「水中香檳」的沛綠雅已同時成為「亞洲50最佳酒吧」與「世界50最佳酒吧」的官方贊助。品牌除強調成分單純、無添加的嚴選原料，並有萊姆、粉紅葡萄柚、草莓、生薑萊姆等多種經典風味。

今日晚間沛綠雅再公開了兩款由Indulge Experimental Bistro創辦人Aki Wang打造的風味調酒：「草本豐收」與「桂氣綻放」，皆使用沛綠雅為原料，搭配不同素材帶來草本系的美味推薦；而無酒精調飲則可以「味旅西式香草沖泡組」的檸檬香茅與迷迭香味與沛綠雅一比一調製，要為即將來臨的盛夏帶來清新選擇，無論微醺或無酒精？同樣開心。

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