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「大師」30載 積家Master Control腕表斯文藍致意經典
顏色的變化，總能為相似設計帶來不同感受。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）推出兩款Master Control新品，兩只表款都以藍色的太陽紋路面盤為視覺，結合實用的日期與日曆顯示，帶來手腕上的雅緻品味之選。
大師系列（Master Control）最早問世於1922年，今年並逢系列30周年紀念。過往大師系列皆嚴格遵守「內部1000小時測試」（1000 Hours Control）的品管，因此得來「大師」之名，並在日後推延至全系列表款，展現積家對於瑞士高品質機械工藝的嚴以律己。
兩只新品分別為大師系列日期腕表與大師系列日曆腕表，前者將具備時間與日期顯示功能，而後者又稱為「全日曆」（full-calendar），將具備時間、日期、星期與月份顯示，同時表款每當15至16日過渡期間，日期指針更將自動進行90度的飛越，以確保不會遮蔽月相與小秒針的正確讀取。
雖然功能不盡相同，但兩者都採用積家自製的899AC自動上鍊機芯，並具備70小時動力儲存。其中日期腕表訂價26萬3,000元，日曆腕表訂價則為39萬6,000元。全世界各限量800只，也為Master Control系列的30年珍貴時光，獻上致意。
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