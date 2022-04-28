奪「世界盃麵包大賽」冠軍 台灣隊將「全台免費教學」

今年3月於法國所舉辦的「2022路易樂斯福世界盃麵包大賽（Coupe du Monde de la Boulangerie）」，台灣代表隊在教練吳武憲領軍之下，在11個國家的代表隊伍中脫穎而出，首度拿下「團體賽總冠軍」。冠軍隊伍返台經過隔離後，也於4月28日正式公開亮相。活動中也預告，母親節過後，教練及選手將在全台北中南各舉辦一場「世界杯冠軍麵包免費教學」。

「路易樂斯福世界盃麵包大賽」被視為「烘焙界的奧斯卡」，也是許多烘焙主廚展現實力的舞台。在團體賽的賽事中，共規劃藝術麵包、甜麵包以及法國長棍麵包與歐式特色麵包等項目。今年台灣代表隊由吳武憲帶隊，並由武子靖、李忠威、徐紹桓等烘焙師傅代表參加，成功擊敗法國、丹麥等10個國家的對手，首度拿下冠軍，荷蘭、挪威則分居亞軍、季軍。

在返台後的記者會中，選手們在現場完整呈現所有的得獎作品，其中也包含搶眼的「美女與野獸」大型藝術麵包作品。吳武憲表示，此次的選手們來自宜蘭、台中、台南等地。自己需要整合團體，並且鼓勵選手，讓他們知道比賽是團隊賽、不是個人賽。比賽的最後2小時，就是靠選手間的同心協力，才能順利完成「美女與野獸」。