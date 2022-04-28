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藝術聯名禮盒好燒！嬌蘭花草水語淡香水母親節75折優惠
用香氛來寵愛媽咪吧！嬌蘭經典的花草水語淡香水系列，在今年全新升級改版，採用植物酒精打造，瓶身採用15%回收玻璃製成，歡慶母親節，嬌蘭選出最受歡迎的兩款香氛初綻沁梨淡香水、陽光甜橘淡香水，在百貨專櫃推出限定版的藝術聯名版禮盒，還加碼送贈品，最低下殺75折優惠，讓送禮更大方有質感。
嬌蘭的藝術聯名版禮盒，邀請雕刻藝術家托馬斯·利貝提尼（TOMÁŠ LIBERTÍNY）合作，禮盒採用自然原色紙盒，刻印著立體繽紛花卉、蜜蜂壓紋，還有印上粉色嬌蘭字樣的棉麻緞帶蝴蝶結，呼應花草水語淡香水強調環保永續的概念。
花草水語初綻沁梨淡香水組中，有著初綻沁梨淡香水75ml，充滿清新的梨子香氣，結合佛手柑與桂花，後調有雪松與麝香味，聞來讓人感受清風吹拂，還贈送花草水語香氛身體乳75ml、迷你香水7.5ml，打75折特價3,950元。
喜歡大容量香水的人，則可入手花草水語陽光甜橘淡香水組，有著陽光甜橘淡香水125ml，閃耀的柑橘調，佐上清新羅勒、綠茶香調，是一款帶來正能量的香氛，同樣贈送花草水語香氛身體乳75ml、迷你香水7.5ml，打81折特價5,400元。
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