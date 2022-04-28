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Garmin推聯名智慧表「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Garmin推出全球首款《航海王》聯名智慧腕表「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」。圖／Garmin提供
Garmin推出全球首款《航海王》聯名智慧腕表「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」。圖／Garmin提供

智慧穿戴裝置也能彰顯個人品味與喜好，Garmin Instinct本我系列GPS智慧腕表繼2020年聯名《新世紀福音戰士》發揚日本精神的電玩動畫領域後，再度攜手日本超人氣動畫《航海王》，推出《航海王》聯名智慧腕表「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」，化身為滿載Outdoor科技的強大夥伴，帶領玩家一同航向偉大的航路。

Garmin Instinct本我系列GPS智慧腕表本次聯名款以草帽海賊團中人氣角色船長「魯夫」、劍士「索隆」、船醫「喬巴」為設計概念，加入動畫經典元素推出3款訂製表款，以美國軍規標準MIL-STD-810打造，可耐熱抗凍、抗衝擊、抗腐蝕，防水等級可達水下100米，同時搭載Garmin獨家Power Glass太陽能充電鏡面與Power Manager電量管理系統；內建多衛星系統定位與高度計、氣壓計、三軸電子羅盤功能，並提供超過30種室內外運動模式、全天候健康監測，更搭載Garmin Pay行動支付支援信用卡及悠遊卡消費、來電訊息等各種智慧通知。每款皆有專屬表面及亞洲限定ONE PIECE神秘寶箱，建議售價14,990元，全品項在魯夫生日5月5日下午5點起於Garmin全台品牌體驗店及指定線上商店開賣。

Garmin「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」為全球第一款《航海王》聯名智慧表款，共推出專屬訂製的魯夫限定版、索隆限定版、喬巴限定版等3款，其中魯夫限定版、索隆限定版表徑為45mm。魯夫限定版以草帽一行人旗幟的黑色為主體，並於環扣細節點綴海賊旗幟符號，運用魯夫造型紅、黃為表圈與按鍵設計；索隆限定版運用其標誌性髮色與服裝為背景，立體呈現三刀流索隆的戰鬥模式；喬巴限定版的表圈及表帶以櫻花落下、海賊迷忘不了的經典場景，粉紅色搭配40mm小表徑，淺藍帽子按鈕設計，散發可愛魔力。此次聯名款不僅表款造型吸睛，更有各款專屬的骷髏頭角色表面，包裝外盒也富含巧思，將精美的仿木紋寶藏箱以角色專屬插畫袖套包覆，還有獨家航海王貼紙與角色立牌。

歡慶「Instinct 2 Solar航海王亞洲限量版」在台開賣，Garmin特別為海賊迷打造台灣專屬特殊活動，於5月5日下午2點在Garmin台北光華店門市搶先體驗表款並為魯夫慶生。

Garmin「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」索隆限定版，建議售價14,990元。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」索隆限定版，建議售價14,990元。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」喬巴限定版，建議售價14,990元。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」喬巴限定版，建議售價14,990元。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」魯夫限定版，建議售價14,990元。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」魯夫限定版，建議售價14,990元。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」以草帽海賊團中人氣角色魯夫、索隆、喬巴為設計概念，推出3款訂製表款。圖／Garmin提供
Garmin「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」以草帽海賊團中人氣角色魯夫、索隆、喬巴為設計概念，推出3款訂製表款。圖／Garmin提供

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