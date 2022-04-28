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「夏日好物祭」日韓美食大集合「帕泰家」新竹也吃得到
無法出國的時候，道地的異國美食可以稍微慰藉一下想旅行的心。新光三越台北信義新天地集結日韓美食，今日起至5月11日在A11 6樓推出「夏日好物祭」，有富士山磅蛋糕等10大品牌初登場，5月6日前連續14天，新光三越會員專屬享指定品項限量買一送一，skm online線上同步推出，在家也能採購美食。
「夏日好物祭」，推出像是七福神鯛魚燒、八笑俱樂部唐揚雞、一〇八抹茶茶廊冰抹茶、冰淇淋之家霜淇淋等，每天11點開始新光三越會員享指定品項限量買一送一。初登場美食則有富士山造型的磅蛋糕，光外型就相當療癒，以及唯一製菓的巴斯克蛋糕等。另有經典人氣的福砂屋長崎蛋糕、東京芭娜娜東京香蕉。韓式愛好者現場另有必吃的韓式飯捲、韓式炸雞、辣炒年糕，還有各式韓式泡麵、手工泡菜帶回家隨時享用韓國味
新竹巨城購物中心母親節檔期，7樓再添新餐飲品牌，泰式餐廳「帕泰家」跨出台北、全台第二店進駐巨城，即日起至5月5日2人以上同行載送美食兌換券。另外，6樓推出日系質感家電「Beutii」特賣，精選家電最低下殺4折起、全店再享滿千現折百元，趁此時入手相當划算。
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