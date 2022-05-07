追劇必備洋芋片！網推「這口味」配啤酒最過癮

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「洋芋片」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大洋芋片品牌網路聲量排行，以及六大網友熱議洋芋片口味有哪些。

許多民眾在家追劇看電影時，都會準備零食搭配享用，其中最多人喜愛的無非就是洋芋片，不只涮嘴好吃，市面上更是有眾多品牌及口味供消費者選擇，而到底哪些品牌最受歡迎？哪些口味又最受熱議呢？

網論「樂事」跟「品客」地位不相上下！台式「蚵仔煎」童年味濃

TOP5洋芋片品牌 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的洋芋片品牌，可發現時常有民眾在討論「樂事」及「品客」兩大品牌到底哪個好吃，像是日前就有人發文請益「品客&樂事怎麼選才內行？」，引發民眾熱論，其中大部分網友回應「秒選樂事，口味超多又不雷」，除此之外，也有人提到「品客」洋芋片改版後味道與從前稍有不同，並表示「品客要買美國跟加拿大版，是之前的版本，還是很好吃」，提醒民眾在選購上可特別留意產地。

除此之外，「湖池屋」推出的「咔辣姆久」辣味洋芋片，也是許多民眾購買洋芋片時的好選擇，有網友就表示「咔辣姆久真的辣洋芋片永遠的神，吃不膩」，讓許多心有戚戚焉的民眾回應「真的，家裡常備零食」；另外「華元」旗下的「波的多」系列洋芋片，又以「蚵仔煎」口味是許多民眾從小吃到大的回憶，有網友就分享「蚵仔煎洋芋片從小學吃到出社會，還是超愛」。

傳統經典就推「這三味」 蒜辣口味追劇最過癮

網友熱議TOP6洋芋片口味 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

接著觀察洋芋片的熱議口味，可發現民眾最常討論的就是「原味」、「起司」、「海苔」三個經典口味，有網友就分享「洋芋片不踩雷就是吃原味、起司、海苔，每一牌都不會出錯」，讓許多人大讚「真的！吃來吃去還是原味跟起司最讚，怎麼吃都吃不膩」，並表示「起司口味的粉是精華～每次都要舔乾淨！」，並表示民眾若有選擇障礙，不妨直接採購這三種經典口味。

除此之外，許多愛好重口味的民眾也會選擇「蒜辣」口味，有網友就表示「追劇超適合吃蒜辣口味的洋芋片，配啤酒超爽」，讓許多民眾紛紛回應「真的！！自己在家吃真的超讚」；另外許多人也喜歡「韓式」及「海鮮」口味，並表示「韓式酸辣（洋芋片）真的越吃越刷嘴，不會膩」、「厚切海鮮超好吃，不知不覺就自己吃掉一包」。

週末若是沒有計畫，不妨挑部喜歡的電影或影集，與親朋好友開包喜歡的洋芋片在家追劇，享受悠閒時光吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》