平價美味台式熱炒 老饕激推必點美食快收藏！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「熱炒」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大熱炒菜品網路聲量排行，以及熱炒店人氣飲品有哪些。

許多民眾在聚餐時喜歡選擇到熱炒店用餐，除了能享用大火快炒的美味台式菜品，來大快朵頤一番外，還能大口喝酒，並在酒酣耳熟時，炒熱聚餐的氣氛！

熱炒店「這道」絕不出錯、生魚片新鮮便宜引熱議

網友熱議10大熱炒店菜品網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的熱炒菜品，發現蔬菜類的「炒高麗菜」、「炒空心菜」及「炒水蓮」備受民眾關注。其中「炒高麗菜」更被網友稱為「必點不出錯」的熱炒佳餚，也有不少網友大讚「炒高麗菜甘甜，會一口接接一口」、「只有餐廳熱炒店剛炒好的高麗菜才是好吃的」，可見這道炒高麗菜的高人氣；而「炒空心菜」及「炒水蓮」同樣也是民眾熱議的炒青菜選項，有網友就表示「熱炒店蔬菜最喜歡炒空心菜」、「熱炒店必點水蓮」等。

另方面，冷盤類的「生魚片」也受到不少網友愛戴，其中更有許多熱炒店因生魚片新鮮便宜而聲名大噪，有民眾就表示「跟家人出去都吃熱炒店必點生魚片」；除此之外，「沙茶牛肉」、「三杯雞」及「鹹豬肉」等，也因口味偏重適合下酒，成為許多網友推薦的料理，常見網友直接發文表示「熱炒就是沙茶牛肉、炒鹹豬肉、客家小炒必點」、「沙茶牛肉，三杯雞，客家小炒，這些我都很喜歡」等。

網推「吃熱炒配酒」最合適，但「三本柱」另有其人！

網友熱議Top5配熱炒飲品網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

吃飯聚會總少不了來上一杯冰涼飲品，觀察熱炒店的人氣飲品品類，可發現民眾不外乎提到「酒精飲品」是配菜首選，不少網友講到「熱炒是吃氣氛，食物適合下酒，所以啤酒是重點」、「快炒店不喝啤酒去幹嘛的」、「吃熱炒就開仕高利達、蘇格登這類順口為主的威士忌啊」，認為吃熱炒搭配酒精飲品更能快速炒熱餐桌上的氣氛。

而對於不能喝酒的民眾來說，「碳酸」及「果汁」飲品也是選項之一，尤其「蘋果西打」、「芭樂汁」最常被提到，如「蘋果西打最好喝」、「熱炒必點芭樂汁，其次才是蘋果西打」、「熱炒店、台菜、海鮮餐廳一定都開芭樂汁」，也有人表示熱炒店的「三本柱是蘋果西打、黑松沙士、開喜烏龍茶」等。

充滿台味的熱炒店，有道地的台灣口味，跟放鬆暢聊的用餐文化，店內讓人眼花撩亂的熱炒菜餚，你又是最喜歡哪幾道呢？下次若想接地氣、深入在地口味，不妨先選個幾道網友熱議的菜餚來試試，但切記喝酒不開車、開車不喝酒，若不小心幾杯黃湯下肚，找個代駕安心回好家吧！

觀看原文→https://bit.ly/3Ky4QyB

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》