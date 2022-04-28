疫情升溫 FRIDAYS、德州鮮切牛排即日起外帶自取85折

全台連日確診人數暴增，單日已突破萬人大關，面對此波確診人數的激增，民眾對於到餐廳用餐多些餘慮。為讓消費者安心在家也能享用美食，開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌——TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排，全台餐廳齊推防疫優惠價，即日起特別獻上「精選人氣餐點，外帶自取85折」優惠。

TGI FRIDAYS從開胃菜拼盤、豬肋排、牛排、義大利麵等多款熱門菜色，通通85折。Texas Roadhouse德州鮮切牛排希望藉由高CP值的實際優惠活動，與每一位喜愛道地美式餐點的客人，一同適應這波過渡期。

TGI FRIDAYS全台15間餐廳推出「精選人氣餐點，外帶自取85折」活動，盤點10道人氣精選餐點，優惠品項包含一次嚐盡FRIDAYS經典開胃菜的「自創開胃菜組合」、「星期五海鮮總匯」、想到FRIDAYS就必點的鮮嫩多汁招牌餐點「整份炭烤豬肋排」、經典肉類主餐、「肋眼牛排」、「霸氣總裁拼盤」，以及海鮮控最愛的「費特希尼鮮蝦雞肉寬麵」、「加勒比海海鮮飯」，囊括開胃菜、豬肋排、牛排到主餐皆可享折扣，點越多、省越多。