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疫情升溫 FRIDAYS、德州鮮切牛排即日起外帶自取85折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Texas Roadhouse德州鮮切牛排推出人氣熱銷餐點外帶自取85折，讓牛排控在家也能同享美味。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排推出人氣熱銷餐點外帶自取85折，讓牛排控在家也能同享美味。圖／開展餐飲集團提供。

全台連日確診人數暴增，單日已突破萬人大關，面對此波確診人數的激增，民眾對於到餐廳用餐多些餘慮。為讓消費者安心在家也能享用美食，開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌——TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排，全台餐廳齊推防疫優惠價，即日起特別獻上「精選人氣餐點，外帶自取85折」優惠。

TGI FRIDAYS從開胃菜拼盤、豬肋排、牛排、義大利麵等多款熱門菜色，通通85折。Texas Roadhouse德州鮮切牛排希望藉由高CP值的實際優惠活動，與每一位喜愛道地美式餐點的客人，一同適應這波過渡期。

TGI FRIDAYS全台15間餐廳推出「精選人氣餐點，外帶自取85折」活動，盤點10道人氣精選餐點，優惠品項包含一次嚐盡FRIDAYS經典開胃菜的「自創開胃菜組合」、「星期五海鮮總匯」、想到FRIDAYS就必點的鮮嫩多汁招牌餐點「整份炭烤豬肋排」、經典肉類主餐、「肋眼牛排」、「霸氣總裁拼盤」，以及海鮮控最愛的「費特希尼鮮蝦雞肉寬麵」、「加勒比海海鮮飯」，囊括開胃菜、豬肋排、牛排到主餐皆可享折扣，點越多、省越多。

牛排控請注意！Texas Roadhouse德州鮮切牛排全台5間餐廳精選10款人氣美味餐點，推出「人氣精選菜單，外帶自取85折」優惠，包含美味開胃菜、沙拉、手工鮮切牛排、冠軍豬肋排、南方鄉村料理、海鮮料理、義大利麵等菜色類別，讓新客熟客想吃哪一類餐點，皆可享有優惠。民眾可透過電話點餐，於約定時間到店取餐，節省等候時間並能迅速拿取美味餐點回家享用。

FRIDAYS外帶自取85折活動盤點人氣精選餐點，優惠品項包含招牌餐點「整份雙醬炭烤豬肋排」。圖／開展餐飲集團提供。
FRIDAYS外帶自取85折活動盤點人氣精選餐點，優惠品項包含招牌餐點「整份雙醬炭烤豬肋排」。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS全台15間餐廳推出「精選人氣餐點，外帶自取85折」活動。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS全台15間餐廳推出「精選人氣餐點，外帶自取85折」活動。圖／開展餐飲集團提供。

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