簡單卻不失美味 熱議日式丼飯有這些！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「日式丼飯」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的丼飯類型。

炸得表皮金黃的豬排或是新鮮現切的生魚片放在白飯上，再淋上一點醬汁、撒點蔥花，一碗簡單的丼飯便完成了，因為快速方便又好吃而受到不少上班族、學生的青睞。現在就一起來看看，什麼口味的丼飯最受到大家喜愛與討論吧！

「海鮮丼」去漁港吃新鮮又便宜 超商微波「雞丼」不柴不死鹹一樣好吃

丼飯可以說是最常見的日式料理之一，其中最受到熱議的是「海鮮丼」，在拌得剛剛好的醋飯上放滿生魚片或鮭魚卵，十分考驗食材的新鮮度而受到老饕鍾愛，民眾們便經常分享喜愛的品項與特色，如「好愛鮭魚的油花，入口即化的」、「我喜歡那種小隻的蝦子、很鮮甜」等等，除此之外，「海鮮丼」的價格也是一大討論要點，有些人擔心滿滿的生魚片並不便宜，不過有熱心網友不藏私提供口袋名單「基隆港的市場」、「推竹圍漁港」，並說到不僅是價格實惠，食材也是最新鮮，是CP值極高的選擇之一。

TOP5熱議日式丼飯 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

第二名最受熱議的「牛丼」討論則是集中在品牌之上，像是「sukiya蔥溫玉牛丼超香，大推」、「吉野家雖然比較清淡，但肉還是很夠味」等；另外，「雞肉丼」則因為是超商最常見的微波食品之一，受到不少人大力推薦，除了方便快速的特點外，還說到「雞不會柴，醬汁也不會死鹹」，是趕時間的上班族、學生的福音。

而關於「豚丼」與「豬排丼」都是以豬肉製成，但透過不同的料理方式，呈現出多變的風味而也有不少關注，例如像是燒肉丼，就有人提到喜歡「炭燒的香氣」與「肥嫩的五花肉」，直言是最佳的搭配；另外，喜愛「豬排丼」的民眾則是對「酥炸的豬排」與「醬汁」相互結合的香味讚不絕口，表示是每次到丼飯專賣店必點的品項。

丼飯雖然是將主菜蓋在米飯上的簡單組合，但能變化搭配的品項眾多，也就是這簡單卻又不單調的特色，令其受到許多喜愛。看完網友的討論，還不趕緊買一碗丼飯來享受享受！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》