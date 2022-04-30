用一杯咖啡來開啟你的一天！台灣人最愛的連鎖咖啡廳「是它」

【文·Social Lab社群實驗室】

現代人生活步調越來越快，咖啡已然成為許多人的精神依賴，且隨著連鎖咖啡廳如雨後春筍般出現在台北街頭，喝咖啡儼然變成了一種「生活方式」，許多人每天早上都必需要靠一杯咖啡來啟動生活、提振疲乏的精神。

網推必喝「燕麥奶拿鐵」！ 「美式」微苦滋味是大人的味道

咖啡品項TOP6網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

說起許多人去咖啡廳最常點的飲料，通常就是「拿鐵」，香氣十足的咖啡配上濃醇鮮奶，上面再鋪上一層綿密的奶泡，富有層次的口感受許多民眾喜愛，就有網友表示「每天都要喝拿鐵，奶泡很療癒」，此外，也有許多乳糖不耐症、怕長痘痘的網友會選擇將牛奶替換成燕麥奶、杏仁奶等植物奶，喜歡不同調味的民眾則會添加糖漿，選擇「榛果拿鐵」、「海鹽焦糖拿鐵」等品項。

而聲量第二名的「美式」也是許多人的熱門選擇，不另外加糖跟鮮奶的「美式」，可以喝的到咖啡豆的酸苦原味，有網友就表示「最愛冰美式，夏天起床一杯，神清氣爽」，也有民眾會選擇加入氣泡水，增添「美式」的口感。社群討論區也有網友發文詢問「幾歲開始接受黑咖啡（美式）？」，表示認為「開始喝美式」才是真的「登大人」，該篇貼文引起迴響，認同的網友紛紛附和表示「出社會後，突然就覺得美式一點也不苦」，更有網友神回「咖啡再苦也沒有人生苦」。

連鎖咖啡店品牌TOP6網路聲量排行

連鎖咖啡店品牌TOP6網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

說起咖啡廳，許多人第一時間都會想到跨國連鎖品牌「星巴克」，除了時常隨著季節、節慶推出新品項，「好友分享」的活動、漂亮的門市都是「星巴克」受到許多民眾喜愛的原因之一，此外多樣化的口味也讓消費者可以自由客製化屬於自己的飲品，日前就有網友發文詢問「星巴克都點什麼？」引起熱議，網友紛紛留言自己的「隱藏版點法」，如「自己試過抹茶那堤，把糖漿換成摩卡醬，蠻好喝的」等。

此外，台灣本土品牌「路易莎」也同樣受到關注，其舒適明亮的店內環境深受許多民眾喜愛，不少自由工作者、學生都經常在「路易莎」讀書辦公，店內的輕食、咖啡茶飲都是其的熱門品項，而手沖咖啡更受許多網友大力推薦「路易莎好喝，推耶加雪夫、哥倫比亞」、「大推路易莎手沖系列」。

咖啡對現代人來說已是不可或缺的飲品，無論是上班族或是學生，早餐或午後外帶一杯咖啡是家常便飯，看完了這篇文章，如果覺得有點想睡，可以參考網友們的推薦，點一杯咖啡來提振精神！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》