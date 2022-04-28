「魔法阿媽」台中場加開線上同步直播場次

受到疫情影響延宕一年，由春河劇團、聯合數位文創共同主辦的「魔法阿媽」舞台劇，上週在疫情升溫緊張氣氛中順利完成臺北國父紀念館首演，並獲得觀眾好評與回饋。

春河劇團團長郎祖筠表示，近兩年劇團演出近乎停擺，能夠再次回到劇場感受到觀眾能量，真的非常感謝戲迷的支持。許多觀眾在演出後紛紛留言：「魔法阿媽」劇場版保留原創精神，又能演繹出不同於動畫的真實情感，讓人耳目一新。劇中經典台詞「有什麼魔法比愛更偉大」，在全世界經歷各種變動的此時此刻，更能體會珍惜家人情感的真諦。

此次「魔法阿媽」演出陣容豪華，選角眼光獨到，不管是硬底子或是新生代演員，演出收放自如拿捏恰如其分。郎祖筠親自詮釋魔法阿媽一角，無論是照顧左鄰右舍的海派外放，或是面對女兒與孫子感情內斂，十足刻畫臺灣阿媽的真實形象，引起觀眾共鳴：「這就是我阿媽啊！」

春河劇團用心製作好戲，即使營運受到疫情影響，仍堅持打造最棒的舞台演出

「魔法阿媽」2022年4月30日台中演出，5-7月高雄、台南巡演，為慶祝母親節，春河劇團特推出「寵愛阿媽」套票，凡購買二張2000元票券，即可獲贈二張知名足湯券贊助之50分鐘按摩足湯券，每場演出更提供50盒龜苓茶，要贈送給現場爸爸、媽媽們。

現場直播場次為4/30(六)19：30臺中中山堂場次，僅此一場，國內外觀眾皆可同步觀賞精彩的「魔法阿媽」。圖／春河劇團 提供

後疫情時代改變人類生活，網路科技廣為運用，真實的劇場體驗彌足珍貴

希望透過「魔法阿媽」呼籲大眾把握當下，及時將心中想法說出口；我們在「體諒」他人用心良苦之際，同時也學會「珍惜」人與人之間珍貴的緣分。也特別感謝在疫情期間一路支持與陪伴的企業，贊助高等級KF94醫療等級4D口罩及傳統點心作為伴手禮，回饋給支持春河的觀眾。

因應指揮中心防疫政策，劇團體恤無法出門觀賞的觀眾，特別規劃台中場限定「全球線上同步直播演出」選項，讓無法親自前往劇場的大小朋友可以在家透過現場直播安心觀賞，防疫的同時也能繼續支持藝文活動。現場直播場次為4/30(六)19：30臺中中山堂場次，僅此一場，國內外觀眾皆可同步觀賞精彩的「魔法阿媽」。購票洽 Tixfun售票系統

春河劇團用心製作好戲，即使營運受到疫情影響，仍堅持打造最棒的舞台演出。圖／春河劇團 提供

「魔法阿媽」演出資訊

台中中山堂－4/30(六)14:30、19:30(晚場同步線上直播演出)

高雄至德堂－5/21(六)14:30、19:30

臺南文化中心－7/2(六)14:30、19:30