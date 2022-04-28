「新世紀福音戰士」「史努比」快閃店連假吸粉
迎接五一連假，新光三越台北南西店正展出《新世紀福音戰士EVANGELION》官方潮流品牌特展「RADIO EVA ART展」，全展除了展出43幅空運來台畫作，同時還有日本限定商品以及台灣限定Café stand企劃。位於大直ATT e Life一樓的「新娛樂動漫特區」4月29日至5月31日推出《Peanuts花生漫畫》快閃店，有超過2米高的「史努比珍奶巨型充氣公仔」等待粉絲前來合影，還有史努比珍奶系列周邊讓粉絲蒐集。
「RADIO EVA ART展」即日起至6月5日在新光三越台北南西店一館9樓展出，現場呈現43幅由知名繪師米山舞、柿川健太、平松禎史、SHIGETO KOYAMA的印象帆布畫，呈現出福音戰士駕駛員們的日常生活及EVA機體新視覺意象，以不同視角新譯EVA風格，指定畫作也開放現場販售或特別訂購，讓粉絲有機會收藏當代繪師藝師創作。
另現場展售多款紀念服飾上衣、包袋、精品，以及原創設計角色壓克力立牌、限量生產模型，以及「RADIO EVA ART展」限定紀念品等共超過百款日本空運來台商品。
大直ATT e Life的《Peanuts花生漫畫》快閃店，可看到首次亮相3米高捧著珍奶愛心的史努比充氣公仔，另有穿著亮紅色T-shirt、帶著帥氣太陽眼鏡的史努比，以及穿著綠色T-shirt的站姿等三大巨型公仔大集結。
珍珠奶茶是台灣特色美食，《Peanuts花生漫畫》這回推出史努比珍奶系列周邊，包括「史努比調製珍奶KF94立體口罩」讓可愛的史努比陪伴你一起療癒防疫。另外，在搖搖樂扭蛋區，200元就有機會將全球限量「史努比JOE COOL木製公仔」（市價2,680元）與限量2隻的100公分「菲力貓大玩偶」（市價2,999元）帶回家。快閃期間在《Peanuts花生漫畫》或《WHITE PLAINS》單筆滿2,500元現抵200元。
另外，ATT e Life自4月30日起至5月2日推出為期三天的「懷舊生活節」，集結1970年代古董賓士車、旗袍美人與古玩市集，在大直商圈打造復古一條街。
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