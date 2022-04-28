快訊

拜登提新招制裁俄羅斯 扣俄財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「新世紀福音戰士」「史努比」快閃店連假吸粉

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
大直ATT e Life的《Peanuts花生漫畫》快閃店、新光三越台北南西店展出《新世紀福音戰士EVANGELION》官方潮流品牌特展「RADIO EVA ART展」。圖／品牌提供
大直ATT e Life的《Peanuts花生漫畫》快閃店、新光三越台北南西店展出《新世紀福音戰士EVANGELION》官方潮流品牌特展「RADIO EVA ART展」。圖／品牌提供

迎接五一連假，新光三越台北南西店正展出《新世紀福音戰士EVANGELION》官方潮流品牌特展「RADIO EVA ART展」，全展除了展出43幅空運來台畫作，同時還有日本限定商品以及台灣限定Café stand企劃。位於大直ATT e Life一樓的「新娛樂動漫特區」4月29日至5月31日推出《Peanuts花生漫畫》快閃店，有超過2米高的「史努比珍奶巨型充氣公仔」等待粉絲前來合影，還有史努比珍奶系列周邊讓粉絲蒐集。

「RADIO EVA ART展」即日起至6月5日在新光三越台北南西店一館9樓展出，現場呈現43幅由知名繪師米山舞、柿川健太、平松禎史、SHIGETO KOYAMA的印象帆布畫，呈現出福音戰士駕駛員們的日常生活及EVA機體新視覺意象，以不同視角新譯EVA風格，指定畫作也開放現場販售或特別訂購，讓粉絲有機會收藏當代繪師藝師創作。

另現場展售多款紀念服飾上衣、包袋、精品，以及原創設計角色壓克力立牌、限量生產模型，以及「RADIO EVA ART展」限定紀念品等共超過百款日本空運來台商品。

大直ATT e Life的《Peanuts花生漫畫》快閃店，可看到首次亮相3米高捧著珍奶愛心的史努比充氣公仔，另有穿著亮紅色T-shirt、帶著帥氣太陽眼鏡的史努比，以及穿著綠色T-shirt的站姿等三大巨型公仔大集結。

珍珠奶茶是台灣特色美食，《Peanuts花生漫畫》這回推出史努比珍奶系列周邊，包括「史努比調製珍奶KF94立體口罩」讓可愛的史努比陪伴你一起療癒防疫。另外，在搖搖樂扭蛋區，200元就有機會將全球限量「史努比JOE COOL木製公仔」（市價2,680元）與限量2隻的100公分「菲力貓大玩偶」（市價2,999元）帶回家。快閃期間在《Peanuts花生漫畫》或《WHITE PLAINS》單筆滿2,500元現抵200元。

另外，ATT e Life自4月30日起至5月2日推出為期三天的「懷舊生活節」，集結1970年代古董賓士車、旗袍美人與古玩市集，在大直商圈打造復古一條街。

「RADIO EVA ART展」周邊商品，共超過百款日本空運來台商品。圖／摘自曼迪臉書粉絲頁
「RADIO EVA ART展」周邊商品，共超過百款日本空運來台商品。圖／摘自曼迪臉書粉絲頁
「RADIO EVA ART展」展出43幅知名繪師打造的印象帆布畫。圖／摘自曼迪臉書粉絲頁
「RADIO EVA ART展」展出43幅知名繪師打造的印象帆布畫。圖／摘自曼迪臉書粉絲頁
「RADIO EVA ART展」即日起至6月5日在新光三越台北南西店一館9樓展出。圖／摘自曼迪臉書粉絲頁
「RADIO EVA ART展」即日起至6月5日在新光三越台北南西店一館9樓展出。圖／摘自曼迪臉書粉絲頁
史努比調製珍奶立體口罩(20入)。圖／信賴互動提供
史努比調製珍奶立體口罩(20入)。圖／信賴互動提供
史努比喝珍奶手提包。圖／信賴互動提供
史努比喝珍奶手提包。圖／信賴互動提供
大直ATT e Life一樓「新娛樂動漫特區」4月29日至5月31日推出《Peanuts花生漫畫》快閃店，有超過2米高的「史努比珍奶巨型充氣公仔」。圖／信賴互動提供
大直ATT e Life一樓「新娛樂動漫特區」4月29日至5月31日推出《Peanuts花生漫畫》快閃店，有超過2米高的「史努比珍奶巨型充氣公仔」。圖／信賴互動提供
搖搖樂扭蛋區，200元有機會將史努比JOE COOL木製公仔帶回家。圖／信賴互動提供
搖搖樂扭蛋區，200元有機會將史努比JOE COOL木製公仔帶回家。圖／信賴互動提供

珍奶 快閃 日本

延伸閱讀

台鐵5/1集體休假 北市警交通快打待命應變

又有東北季風 勞動節連假雨彈炸全台、氣溫驟降10度

勞動節連假開喝！全家便利商店「美式、拿鐵限時優惠5折起」

又厭世又可愛！韓系美妝聯名史努比 為煩悶生活增笑容

相關新聞

燒肉、韓食、麻辣鍋都有！乾杯、豆府母親節大餐懶人包

母親節將至，乾杯集團旗下的老乾杯、乾杯、黑毛屋等諸多品牌，紛紛推出多人套餐組合，還有不同的外帶優惠，讓家人們一同度過佳節...

「大師」30載 積家Master Control腕表斯文藍致意經典

顏色的變化，總能為相似設計帶來不同感受。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）推出兩款Master Con...

奪「世界盃麵包大賽」冠軍 台灣隊將「全台免費教學」

今年3月於法國所舉辦的「2022路易樂斯福世界盃麵包大賽（Coupe du Monde de la Boulangeri...

藝術聯名禮盒好燒！嬌蘭花草水語淡香水母親節75折優惠

用香氛來寵愛媽咪吧！嬌蘭經典的花草水語淡香水系列，在今年全新升級改版，採用植物酒精打造，瓶身採用15%回收玻璃製成，歡慶...

Garmin推聯名智慧表「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」

智慧穿戴裝置也能彰顯個人品味與喜好，Garmin Instinct本我系列GPS智慧腕表繼2020年聯名《新世紀福音戰士...

保時捷新車漲價 最高漲46萬元

疫情未歇、晶片缺、俄烏戰爭拖長戰線，汽車零組件什麼都漲、什麼都缺，保時捷的新車也大漲。缺車嚴重下，消費者只求早日交車，保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。