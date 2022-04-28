獻給不同面貌母親的質感禮！Aesop三款香氛凸顯美麗

母親節將至，有好好思考過媽媽的喜好、風格嗎？在當代的生活中，母親總是扮演著不同的面相，可能是職場上的女強人，抑或是為照顧家庭全心投入的角色，也可能是優雅面貌的呈現，Aesop推薦3款香氛，適合不同面向的母親，卻都能凸顯出媽媽的美麗性格。

經典的馥香水適合堅毅、職場上的母親，香味靈感來自現代主義設計師夏洛特．貝里安（Charlotte Perriand）之女佩內特（Pernette Perriand）所開發的味道，佩內特與調香師巴納貝．菲永共同合作，踏上法國與日本，重溫母親的腳步，馥香水的玫瑰花香味中，揉合了岩蘭草，來源即是夏洛特所執著偏愛的某一款香水。

馥香水以玫瑰花香展開，整體結合苦橙、佛手柑、紫蘇與粉紅胡椒，帶點強烈卻有著柔和感，中調依蘭依蘭帶來木質掉香氣，後調有著檀香、岩蘭草嶼廣藿香、沒藥組合，最後的麝香整體串連，呈現出女性的無比智慧與堅強。

而埃雷米亞香水則適合充滿活力的母親，有著生活與生命的無限想像，在香氣中建構起土地與植物的對話，白松香、鳶尾花、廣藿香散發了明亮的柑橘香調，是送給為家人辛勞奔波的母親，最佳活力代表。