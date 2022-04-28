一次享受4種口味！達美樂全新4款「四喜披薩」享買1送1
連鎖披薩「達美樂」自即日起展開品牌再上市活動，首波推出4種口味的「四喜系列披薩」，包括有美式經典四喜、闔家歡四喜、海鮮戀人四喜、超級老饕四喜等4種選擇。同時也同步推出牽絲起司棒、葡式蛋塔等4種副食與飲品，增添消費者選擇性。隨著母親節到來，還有「母親節套餐」限時登場。
繼去年9月DPE集團接手台灣達美樂後，歷經7個月的籌備與規劃，自即日起啟動品牌再上市活動，並將持續至年底。首波所推出的新菜單中，即規劃4種風味的「四喜系列披薩」，每款均由4種口味的比薩所組成，皆有大、小披薩兩種尺寸，藉此滿足消費者的多重喜好，並可享外帶大小披薩買1送1的優惠。
「美式經典四喜披薩」以香濃起司為底，搭配美式經典好料、超級墨西哥、香腸片、鳳梨與巧達起司，帶來純正美式風味，大比薩560元、小比薩355元。「闔家歡四喜披薩」則有夏威夷、蜜汁豬肉、加州BBQ雞肉與白醬彩蔬等4種口味，滿足全家人的胃，大披薩560元、小披薩355元。
另外「海鮮戀人四喜披薩」集結海鮮組合，包括有經典海鮮、照燒風味海鮮、龍蝦舞沙拉、白醬海鮮，可以享受不同醬汁的風味，大披薩640、小披薩420元。「超級老饕四喜披薩」則是有壽喜燒牛肉、蜜汁章魚、超級豪華還有龍蝦舞沙拉，同時集合經典的海陸熱銷口味，大披薩690元、小披薩455元。
除此之外，達美樂也同步推出4款副食與飲品，包括「牽絲起司棒（4條109元）」、「葡式蛋塔（3顆115元）」、「巧克力熔岩蛋糕（1顆99元、2顆169元）」、「水果氣泡飲（1杯99元）」。針對母親節所推出的「母親節套餐」，則包括黃金龍蝦沙拉大披薩1個、手拍鬆軟大披薩1個（非加價系列）、炸和牛排4片、炸蝦16隻、1.25L可樂1瓶，外帶優惠價1,299元。（如需外送，手拍鬆軟大披薩更改為手拍鬆軟小披薩）
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