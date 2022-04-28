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大秀屁股蛋 Gigi Hadid最新聯名比基尼廣告又辣又正！
日前剛過27歲生日的超人氣名模Gigi Hadid，最近推出了全新商品—攜手洛杉磯比基尼品牌Frankies打造聯名系列，由她和創辦人Francesca Aiello共同發想、設計，並融入兩人的兒時回憶，預計5月11日上市。
Gigi Hadid和Francesca Aiello是一起長大的朋友，兩人以前就很常穿著比基尼一起在馬里布海灘玩耍。Frankies的官方宣傳廣告透露，這次的聯名系列「植根於友誼，靈感來自Gigi在她家夢幻般的鄉村住宅中度過的無憂無慮日子，充滿了情感和懷舊。」全系列共有98件商品，包含泳裝和居家服飾。兩人透過帶點復古風格的印花來呈現對舊時光的想念，在印花中出現的母鹿和小鹿的圖形，則是Gigi發想的，傳遞出身為母親的她對女兒Khai的情感。
這系列形象廣告也由Gigi Hadid和Francesca Aiello主演，兩人穿上比基尼展現姣好身形，在性感火辣的視覺中注入浪漫懷舊的風格，別有一番特殊魅力。
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