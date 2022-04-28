快訊

拜登提新招制裁俄羅斯 扣俄財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大秀屁股蛋 Gigi Hadid最新聯名比基尼廣告又辣又正！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Gigi Hadid攜手洛杉磯比基尼品牌Frankies打造聯名系列。圖／摘在IG
Gigi Hadid攜手洛杉磯比基尼品牌Frankies打造聯名系列。圖／摘在IG

日前剛過27歲生日的超人氣名模Gigi Hadid，最近推出了全新商品—攜手洛杉磯比基尼品牌Frankies打造聯名系列，由她和創辦人Francesca Aiello共同發想、設計，並融入兩人的兒時回憶，預計5月11日上市。

Gigi Hadid和Francesca Aiello是一起長大的朋友，兩人以前就很常穿著比基尼一起在馬里布海灘玩耍。Frankies的官方宣傳廣告透露，這次的聯名系列「植根於友誼，靈感來自Gigi在她家夢幻般的鄉村住宅中度過的無憂無慮日子，充滿了情感和懷舊。」全系列共有98件商品，包含泳裝和居家服飾。兩人透過帶點復古風格的印花來呈現對舊時光的想念，在印花中出現的母鹿和小鹿的圖形，則是Gigi發想的，傳遞出身為母親的她對女兒Khai的情感。

這系列形象廣告也由Gigi Hadid和Francesca Aiello主演，兩人穿上比基尼展現姣好身形，在性感火辣的視覺中注入浪漫懷舊的風格，別有一番特殊魅力。

Gigi Hadid攜手洛杉磯比基尼品牌Frankies打造聯名系列。圖／摘在IG
Gigi Hadid攜手洛杉磯比基尼品牌Frankies打造聯名系列。圖／摘在IG
這系列形象廣告也由Gigi Hadid和Francesca Aiello主演。圖／摘在IG
這系列形象廣告也由Gigi Hadid和Francesca Aiello主演。圖／摘在IG
Gigi Hadid攜手洛杉磯比基尼品牌Frankies打造聯名系列。圖／摘在IG
Gigi Hadid攜手洛杉磯比基尼品牌Frankies打造聯名系列。圖／摘在IG
Gigi Hadid和Francesca Aiello是一起長大的朋友，兩人以前就很常穿著比基尼一起在馬里布海灘玩耍。圖／摘在IG
Gigi Hadid和Francesca Aiello是一起長大的朋友，兩人以前就很常穿著比基尼一起在馬里布海灘玩耍。圖／摘在IG
印花中出現的母鹿和小鹿的圖形是Gigi發想的，傳遞出身為母親的她對女兒Khai的情感。圖／摘在IG
印花中出現的母鹿和小鹿的圖形是Gigi發想的，傳遞出身為母親的她對女兒Khai的情感。圖／摘在IG

比基尼

延伸閱讀

院子裡有蛇！男星整理庭院被響尾蛇咬到 差點小命不保

蕾絲透視裝辣翻！Gigi Hadid慶27歲生日 紐約辦趴耍辣

健美／台北市健美比基尼高手齊聚 爭取全民運代表資格

王彩樺尷尬了！歌廳秀穿比基尼辣唱「肩帶突斷裂」

相關新聞

2022亞洲50最佳酒吧公佈！沛綠雅推草食性氣泡飲掀風潮

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

燒肉、韓食、麻辣鍋都有！乾杯、豆府母親節大餐懶人包

母親節將至，乾杯集團旗下的老乾杯、乾杯、黑毛屋等諸多品牌，紛紛推出多人套餐組合，還有不同的外帶優惠，讓家人們一同度過佳節...

「大師」30載 積家Master Control腕表斯文藍致意經典

顏色的變化，總能為相似設計帶來不同感受。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）推出兩款Master Con...

奪「世界盃麵包大賽」冠軍 台灣隊將「全台免費教學」

今年3月於法國所舉辦的「2022路易樂斯福世界盃麵包大賽（Coupe du Monde de la Boulangeri...

藝術聯名禮盒好燒！嬌蘭花草水語淡香水母親節75折優惠

用香氛來寵愛媽咪吧！嬌蘭經典的花草水語淡香水系列，在今年全新升級改版，採用植物酒精打造，瓶身採用15%回收玻璃製成，歡慶...

Garmin推聯名智慧表「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」

智慧穿戴裝置也能彰顯個人品味與喜好，Garmin Instinct本我系列GPS智慧腕表繼2020年聯名《新世紀福音戰士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。