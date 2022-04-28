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曾沛慈跨時空登「星」頒獎 伯爵珠寶加持大紅上線
雖然大疫時刻各國邊境出入規定相對嚴格，但在網路加持下，人們仍能在社群軟體上以視覺或聽覺「神遊」全世界。女星曾沛慈日前便以網路連線方式參加了新加坡的紅星大獎2022頒獎典禮，除了一身火紅洋裝大秀美背，連帶身上配戴的玫瑰金珠寶也為造型大為加分，奢華氣場全開！
一月中甫宣布喜訊的曾沛慈，近期並有新戲偶像劇《親愛的亞當》將與胡宇威一同主演，她在戲中角色擁有生技博士和醫師的雙重背景，令人期待，而新戲並預計將在五月中旬開播。受邀「參加」紅星大獎的曾沛慈雖然是以網路跨海連線的方式參與，但一身火紅洋裝與美背則依然散發熱力，尤其又以身上配戴的多款伯爵（PIAGET）Possession珠寶，以玫瑰金的潤紅，和大紅洋裝在色彩上相互共鳴。
其中耳環是以18K玫瑰金打造並鑲嵌28顆圓形鑽石總重約0.32克拉，訂價則為13萬1,000元；最高單價的則屬曾沛慈手上的玫瑰金鑽石手環，全數多達90顆的鑽石鑲嵌在手環不同部位，同時手環內側再刻有PIAGET品牌字樣，訂價則為37萬9,000元。而包含耳環、手鐲與戒指的三款珠寶全數具有Possession系列可轉動的設計，不只成為配戴者抒發心情時的遊戲，也像是幸運物般，在轉動之際帶來好運。
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