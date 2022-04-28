曾沛慈跨時空登「星」頒獎 伯爵珠寶加持大紅上線

雖然大疫時刻各國邊境出入規定相對嚴格，但在網路加持下，人們仍能在社群軟體上以視覺或聽覺「神遊」全世界。女星曾沛慈日前便以網路連線方式參加了新加坡的紅星大獎2022頒獎典禮，除了一身火紅洋裝大秀美背，連帶身上配戴的玫瑰金珠寶也為造型大為加分，奢華氣場全開！

一月中甫宣布喜訊的曾沛慈，近期並有新戲偶像劇《親愛的亞當》將與胡宇威一同主演，她在戲中角色擁有生技博士和醫師的雙重背景，令人期待，而新戲並預計將在五月中旬開播。受邀「參加」紅星大獎的曾沛慈雖然是以網路跨海連線的方式參與，但一身火紅洋裝與美背則依然散發熱力，尤其又以身上配戴的多款伯爵（PIAGET）Possession珠寶，以玫瑰金的潤紅，和大紅洋裝在色彩上相互共鳴。