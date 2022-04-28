兼顧事業和家庭 第一網紅Chiara說出女強人媽咪心聲

義大利時尚KOL Chiara Ferragni可以說是知名企業女強人，除了擁有自己的同名品牌之外，目前還是義大利品牌TOD'S的董事會成員，並為寶格麗品牌大使之一，以及其他多重身份。雖然這樣滿檔的工作讓她擁有驚人收入和高人氣，但最近她在IG上發表了一段心情，相信一定也道出了很多要兼顧事業和家庭的母親心聲。

最近她為了工作從米蘭前往墨西哥，行前和她的兩個孩子—4歲的ㄉ兒子Leo和1歲女兒Vittoria拍下了道別的擁抱照。她在IG放上這張照片，並搭配了另一張2020年她同樣準備到墨西哥工作前，和當時才2歲的兒子親吻的照片。

她說：「每當我離開家、離開我的孩子，特別是遠渡重洋去工作時，我同時感到幸運和傷心。幸運的是我為了我的夢想創造了工作機會，我是自己公司的老闆，這在男性掌權的世界裡是一件特別難得的事情；但離開孩子讓我心碎，我想念他們的氣味、觸摸和擁抱。我很幸運能成為他們的媽媽，我希望他們能夠為我為他們創建的一切感到自豪。」Chiara Ferragni的這番體悟也吸引了時尚設計師Rachel Zoe留言表示：「這從來不會是件容易的事。」