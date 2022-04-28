兼顧事業和家庭 第一網紅Chiara說出女強人媽咪心聲
義大利時尚KOL Chiara Ferragni可以說是知名企業女強人，除了擁有自己的同名品牌之外，目前還是義大利品牌TOD'S的董事會成員，並為寶格麗品牌大使之一，以及其他多重身份。雖然這樣滿檔的工作讓她擁有驚人收入和高人氣，但最近她在IG上發表了一段心情，相信一定也道出了很多要兼顧事業和家庭的母親心聲。
最近她為了工作從米蘭前往墨西哥，行前和她的兩個孩子—4歲的ㄉ兒子Leo和1歲女兒Vittoria拍下了道別的擁抱照。她在IG放上這張照片，並搭配了另一張2020年她同樣準備到墨西哥工作前，和當時才2歲的兒子親吻的照片。
她說：「每當我離開家、離開我的孩子，特別是遠渡重洋去工作時，我同時感到幸運和傷心。幸運的是我為了我的夢想創造了工作機會，我是自己公司的老闆，這在男性掌權的世界裡是一件特別難得的事情；但離開孩子讓我心碎，我想念他們的氣味、觸摸和擁抱。我很幸運能成為他們的媽媽，我希望他們能夠為我為他們創建的一切感到自豪。」Chiara Ferragni的這番體悟也吸引了時尚設計師Rachel Zoe留言表示：「這從來不會是件容易的事。」
Chiara Ferragni雖然是以介紹時尚穿搭起家，但從一個小小的網站開始到現在建立了自己的時尚帝國，無論是個人魅力和經商頭腦都讓人非常佩服。而她的老公和兩個孩子也經由社群平台的傳播成為許多人每天必定要關注的焦點，這部分也為她的事業加了許多分。整個家族可以說是魚幫水、水幫魚，也難怪會有所謂的「The Ferragni Effect」這樣的説法出現，這家人的影嚮力真的是宇宙最強之一！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言