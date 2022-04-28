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轉戰禮客Outlet內湖店 215享香檳海陸餐酒館5/1開幕

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「215Chambistro享香檳海陸餐酒館」與禮客集團跨界聯名，於禮客Outlet內湖店打造全新餐飲空間。。圖／215Chambistro享香檳提供
「215Chambistro享香檳海陸餐酒館」與禮客集團跨界聯名，於禮客Outlet內湖店打造全新餐飲空間。。圖／215Chambistro享香檳提供

「215Chambistro享香檳海陸餐酒館」與禮客集團跨界聯名，於禮客Outlet內湖店打造全新餐飲空間。為慶祝開幕，即日起至5月30日止的午餐時段，推出「日光暢享美好（Semi Buffet）」，不限平假日，凡於11:30～14:00指定午餐餐期內，每人只要380元起，任選一道主餐並可無限享用麵包/沙拉/濃湯/飲品，天天換一道，一週不重覆。

呼應「215Chambistro享香檳海陸餐酒館」嶄新品牌名稱，主廚也設計數道「海陸」全新菜色。多道單點排餐、燉飯、義大利麵最低380元起，同時供應單點加價450元可升級為為5道式個人套餐。

「加拿大野生龍蝦（半隻）海膽天使細麵」將高級食材融入料理中，漁夫蒸煮式的加拿大野生龍蝦Q彈脆口原味呈現，天使細麵吸附著魚子醬和海膽奶油醬汁，濃郁海味鮮味爆棚。

「爐烤德國冰腿佐白蘭地酸菜」選用脂肪較厚的豬後小腿，經醃製後烹調火烤直至外皮酥脆並保留鮮甜肉質，入口搭配白蘭地酸菜與芥末籽醬，完美搭檔解膩開胃。

「香烤肯瓊烤雞腿佐奶油肉桂蘋果醬」厚實的雞腿以主廚特製的秘密醬料醃漬，灑上甜紅椒、卡宴椒和歐式香草香料調製而成的肯瓊香料，烤至外焦內嫩，沾上奶油肉桂蘋果醬，獨到風味令人食指大動。

「清蒸紅條石斑魚佐番紅花澄清奶油醬汁」選用肉質極細富含膠質的紅條石斑魚，並將價格不菲的番紅花與澄清奶油，熬煮成金黃色濃稠醬汁，這是一道細膩的法式菜色，感受醬汁帶出風味堆疊的驚喜。

「船釣透抽墨魚燉飯」非養殖的透抽，漁船捕撈起直接急速冷凍，烤熟後口感Q彈，燉飯米芯彈牙有嚼勁拌入墨魚汁與香料、酒精熗出香氣，重現威尼斯最經典菜色。

215享香檳以「細膩貼心」的服務與隱密性空間著稱，為約會小酌、家庭聚會、商務宴請、品牌包場、行銷活動、教育培訓等需求，提供客製化方案。用餐區加上包廂可接待68～80位饕客，並備有國際宴會廳可容納100～400人。用餐環境明亮寬敞，撞色巧思創造出對比鮮明且前衛時尚的餐桌風景。

215 Chambistro享香檳海陸餐酒館

．地址：台北市內湖區民善街215號6樓（內湖禮客OUTLET二館六樓）

．電話：(02)2722-2239 / (02)2796-7999

．供餐時間：11:30～14:30（最後供餐14:00）、17:30～21:30（最後供餐20:30）

加拿大野生龍蝦（半隻）海膽天使細麵。圖／215Chambistro享香檳提供
加拿大野生龍蝦（半隻）海膽天使細麵。圖／215Chambistro享香檳提供
香烤肯瓊烤雞腿佐奶油肉桂蘋果醬。圖／215Chambistro享香檳提供
香烤肯瓊烤雞腿佐奶油肉桂蘋果醬。圖／215Chambistro享香檳提供
用餐區加上包廂可接待68～80位饕客，並備有國際宴會廳可容納100～400人。圖／215Chambistro享香檳提供
用餐區加上包廂可接待68～80位饕客，並備有國際宴會廳可容納100～400人。圖／215Chambistro享香檳提供
清蒸紅條石斑魚佐番紅花澄清奶油醬汁。圖／215Chambistro享香檳提供
清蒸紅條石斑魚佐番紅花澄清奶油醬汁。圖／215Chambistro享香檳提供

海膽

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