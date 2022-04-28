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蘇富比香港春拍告捷 鐘表領白手套 藍鑽、畢卡索創佳績
蘇富比（Sotheby’s）香港春拍自上週五開始陸續展開，率先於4月25日、26日登場的兩場春季鐘表拍賣表現亮眼，極顯赫及具歷史價值之私人鐘表收藏「雋永傳奇」專場在首日獲「白手套」佳績，39枚拍品全數成交；與翌日舉行之「珍貴名表I」，兩場拍賣總成交額高達3.38億港元，成為蘇富比亞洲歷來最高成交額的鐘表拍賣季。
而4月27日晚上的現代及當代藝術拍賣，以及「De Beers 戴比爾斯 浩宇之藍」專場三場晚間拍賣，則以17.4億港元創單一晚上拍賣成交額新高。拍賣史上最碩大的15.10克拉艷彩藍鑽「De Beers 戴比爾斯 浩宇之藍」，以4.51億港元（5,750萬美元）成交，成為史上拍賣最高價鑽石之列，僅次於「The Oppenheimer Blue」（14.62克拉艷彩藍鑽）於2016年以57,541,779美元創下的藍鑽拍賣紀錄。
而4月27日晚上的現代及當代藝術拍賣，則有4件拍品破億港元成交。畢卡索「多拉瑪爾」肖像由日本藏家以1.69億港元得標，創下畢卡索於亞洲拍賣第二高紀錄。露易絲布爾喬亞（Louise Bourgeois）的青銅「蜘蛛 IV」以1.29億港元成交，成為亞洲最高價雕塑。另外兩件「億級」拍品為奈良美智首度現身拍場的「格外的舒適」以及吳冠中「紅梅」。三場拍賣三場成交率近100%（現代藝術晚拍：95%、當代藝術晚拍：98%）。
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