即使躺著也能耍帥！瘦子E.SO新代言廣告就是這麼狂

瘦子E.SO（陳昱榕）日前推出新專輯「EARTHBOUND」，近期勤跑活動表演；還是「妹神」張惠妹連續12場演唱會都獻聲的嘉賓，高人氣依舊難擋，而他也將打算在8月，選擇在小巨蛋開唱，讓粉絲們都很期待。

有「行走費洛蒙」封號的瘦子E.SO，平常在舞台總是霸氣外露，先前聊到穿搭想法時，曾透露收過品牌送來有印有他名字的東西，都不敢用，更排斥穿情侶裝。最愛的造型就是簡約、舒服最重要，因此在瘦子E.SO在社群平台上，所曝光的私服穿搭都是T恤為主，所經營的潮牌更是他的穿衣品味延伸。而瘦子E.SO擔任代言人的PUMA，近期就曝光了一系列，詮釋極簡高端MMQ系列服飾的帥照，有別於其他款式，採取高規格面料製成，讓他穿上身，就想舒服的躺著感受，因此造就出了一系列隨興慵懶風格的形象大片。

瘦子E.SO詮釋MMQ系列夏季立領外套5,580元、短袖T恤1,880元、短褲2,380元，搭配Blaze of Glory D.South鞋5,280元。圖／PUMA提供

這一季MMQ系列，以「DOWN SOUTH」為主題，靈感源自前往南方旅行的旅人，擷取了托斯卡納色調結合北歐斯堪地那維亞風格，重新詮釋經典街頭服飾。本季服飾運用防撕裂棉質布面及高規環保面料製成，推出多款乾燥玫瑰、夕陽豔黃及天空蔚藍的短袖T恤、短褲，給予喜愛簡約美學的人更多穿搭選擇。像是瘦子E.SO在形象大片裡，就穿了全套monoton卡其色立領外套及短褲，內搭米色短袖T恤，透過簡單層次搭配堆疊出品味。隨興不做作的姿態，帥照曝光後，粉絲也力讚瘦子E.SO「真的是躺著也能耍帥」。

瘦子E.SO詮釋MMQ系列夏季立領外套5,580元、短袖T恤1,880元、短褲2,380元，搭配Blaze of Glory D.South鞋5,280元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋MMQ系列夏季立領外套5,580元、短袖T恤1,880元、短褲2,380元，搭配Blaze of Glory D.South鞋5,280元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋MMQ系列短袖T恤1,880元、短褲2,380元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋MMQ系列夏季立領外套5,580元、短袖T恤1,880元、短褲2,380元，搭配Blaze of Glory D.South鞋5,280元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋MMQ系列夏季立領外套5,580元、短袖T恤1,880元、短褲2,380元。圖／PUMA提供

瘦子E.SO詮釋MMQ系列夏季立領外套5,580元、短袖T恤1,880元、短褲2,380元，搭配Blaze of Glory D.South鞋5,280元。圖／PUMA提供

Blaze of Glory D.South鞋5,280元（右一）、Orkid D.South Wns鞋3,880元（右二）、TRC Blaze D. South鞋4,880元（右三）。圖／PUMA提供

本季服飾運用防撕裂棉質布面及高規環保面料製成，推出多款乾燥玫瑰、夕陽豔黃及天空蔚藍的短袖T恤、短褲。圖／PUMA提供