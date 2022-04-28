佳士得香港春拍 鐘表重量級藏家釋出6.5億珍品襲市
繼4月初舉辦的「The Champion Collection, Part II: Sport Elegance」單一藏家專場第二部分拍賣後，佳士得（Christie’s）香港宣布，第三部分的拍賣「The Champion Collection, Part III: The Artistry of Complications」將於5月24日於香港春拍期間舉辦，由百達翡麗編號5002的大複雜表款領銜，匯聚多枚精美的複雜功能表款與罕見面盤。同日，佳士得香港的第二場鐘表現場拍賣「The Important Watches Sale」，將聚焦史上最精緻的百達翡麗當代收藏「The Kairos Collection」。兩場拍賣共216件拍品、總估價餘6.5億元台幣（約1.74億港元）。
率先登場的「The Champion Collection」是一位著名私人藏家耗費20年搜羅而得共450件現當代的重要經典表款，涵蓋各大著名高級製表品牌。佳士得將其典藏以6大主題分類在12個月內分次拍賣，第一部分在去年11月拍出1.2億港元佳績，第二部分120件拍品聚焦休閒運動表款，創下2600萬港元佳績。本季以複雜功能為主軸共推出73件，估價約8000萬港元起。下半年即將登場的還有以沛納海為主的第4與第5部分，並以百達翡麗和江詩丹頓的琺瑯工藝時計為第6部分作收。
「The Champion Collection」領銜拍品為百達翡麗著名的型號5002. Sky Moon陀飛輪，是目前世界上已知僅有7只粉紅金款之一。百達翡麗在2000年時為慶祝千禧年而推出的型號5002腕表，共匯聚大教堂三問、陀飛輪、萬年曆、月向、時間等式等多項功能，是品牌當時所推出最複雜的腕表，僅限受邀的VVVIP才能訂購，其中粉紅金款式於2002年推出，僅生產25只，目前為止含本拍品僅6件釋出市場，估價1000萬港元起。其他拍賣焦點包括配有罕見色面盤的百達翡麗經典作品，例如型號5970R、型號5020J、型號5050J、型號5059G等，以及來自江詩丹頓、積家、高珀富斯和愛彼的高級製表作品。
第二場的現場鐘表拍賣以「The Kairos Collection」第二部分共30件拍品為焦點，包括型號5951P-012和型號5078R-001等備受矚目的大複雜表款。而型號605HU的黃K金世界時區掐絲琺瑯表是首度登上拍場。這是品牌20世紀的經典之作，1948年製作、1954年售出，是最早在世界時區系統發明人Louis Cottier親自監督之下製作的時計。在1939年到1964年間Louis Cottier與百達翡麗共同製作了95件時計中，目前僅存3件黃K金表殼配琺瑯完整全球地圖的時計且中一件為日內瓦的百達翡麗博物館所典藏，一件目前為私人所收藏，另一件就是這件拍品。
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