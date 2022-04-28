佳士得香港春拍 鐘表重量級藏家釋出6.5億珍品襲市

繼4月初舉辦的「The Champion Collection, Part II: Sport Elegance」單一藏家專場第二部分拍賣後，佳士得（Christie’s）香港宣布，第三部分的拍賣「The Champion Collection, Part III: The Artistry of Complications」將於5月24日於香港春拍期間舉辦，由百達翡麗編號5002的大複雜表款領銜，匯聚多枚精美的複雜功能表款與罕見面盤。同日，佳士得香港的第二場鐘表現場拍賣「The Important Watches Sale」，將聚焦史上最精緻的百達翡麗當代收藏「The Kairos Collection」。兩場拍賣共216件拍品、總估價餘6.5億元台幣（約1.74億港元）。

率先登場的「The Champion Collection」是一位著名私人藏家耗費20年搜羅而得共450件現當代的重要經典表款，涵蓋各大著名高級製表品牌。佳士得將其典藏以6大主題分類在12個月內分次拍賣，第一部分在去年11月拍出1.2億港元佳績，第二部分120件拍品聚焦休閒運動表款，創下2600萬港元佳績。本季以複雜功能為主軸共推出73件，估價約8000萬港元起。下半年即將登場的還有以沛納海為主的第4與第5部分，並以百達翡麗和江詩丹頓的琺瑯工藝時計為第6部分作收。

「The Champion Collection」領銜拍品為百達翡麗著名的型號5002. Sky Moon陀飛輪，是目前世界上已知僅有7只粉紅金款之一。百達翡麗在2000年時為慶祝千禧年而推出的型號5002腕表，共匯聚大教堂三問、陀飛輪、萬年曆、月向、時間等式等多項功能，是品牌當時所推出最複雜的腕表，僅限受邀的VVVIP才能訂購，其中粉紅金款式於2002年推出，僅生產25只，目前為止含本拍品僅6件釋出市場，估價1000萬港元起。其他拍賣焦點包括配有罕見色面盤的百達翡麗經典作品，例如型號5970R、型號5020J、型號5050J、型號5059G等，以及來自江詩丹頓、積家、高珀富斯和愛彼的高級製表作品。