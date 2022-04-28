TUDOR、OMEGA母親節推薦時計 動感或柔美、各擁魅力

母親節即將在下周來到，每年如何準確地傳遞情意？常讓人反覆思量。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）與帝舵（TUDOR）個別推薦了聚焦於以精準為訴求的優雅時計，一者通過瑞士天文台認證並帶來動感活力聯想，另一款則通過大師天文台認證與閃耀寶石加持，各自散發獨特魅力。

由於今日的媽媽早已不可同日而語，她們在職場或生活中展現出活力與積極特質，而她們所配戴的手表也可不必以柔美為唯一風格準則。帝舵推薦的Black Bay Chromo S&G腕表混合了精鋼與黃金，也是S&G的命名由來，並散發運動氣息。表款使用了具備矽游絲與導柱輪結構的MT5813機芯，並具備「瑞士天文台認證」（COSC），也像新時代的媽媽，獨立自主、自信而明快。

歐米茄則分別推薦了兩款經典設計：星座（Constellation）小秒針腕表在34毫米的珍珠母貝面盤上再鑲嵌了11顆遞增式鑽石時標，同時淡粉色的皮表帶也和18K SednaTM金表殼交織出柔美氛圍；另一只Aqua Terra女表同樣具有粉嫩成色，經過波紋裝飾的粉紅色面盤上，11個時標都鑲嵌上紅寶石時標。同時兩只表款都具備品牌引以為傲的同軸擒縱大師天文台機芯，要讓媽媽「有面子也有裏子」，手表有氣質、也代表瑞士的高級工藝與精準度。