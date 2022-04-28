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東區人氣法式餐酒館「Naked裸餐酒」將熄燈 營業至5/22
疫情持續升溫，使得經營5年、位於台北市國父紀念館附近的人氣法式餐酒館「Naked裸餐酒」，也不得不吹熄燈號，正式宣告餐廳營業至5月22日為止。「Naked裸餐酒」於官方臉書表示：「最終營業日將會是5/22。如若疫情情況加劇，可能再調整。」
「Naked裸餐酒」去年才利用疫情三級警戒、餐廳禁止內用期間重新裝潢，同時自餐酒館轉型為餐廳重新出發，主廚佘玟霖（Bally）曾先後於樂沐、RAW歷練，一個月前才剛推出全新春季菜單。
「今年是餐廳的第五個年頭，疫情影響甚鉅。我們只能選擇結束這段旅程。」「Naked裸餐酒」於官方臉書表示：「過去一直沒辦法補足希望的人力，因此在客數上有限制。在最後的這一段期間，我們仍然會堅持這個原則，以我們能夠負荷的客數為大家提供最完善的服務。」
即將停業的消息一公佈，熱情粉絲紛紛惋惜。「好可惜，我超喜歡你們家的料理。」「沒有裸餐酒陪伴的平安夜，不叫平安夜。」「加油加油！未來一定還有機會的！」
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