東區人氣法式餐酒館「Naked裸餐酒」將熄燈 營業至5／22

疫情持續升溫，使得經營5年、位於台北市國父紀念館附近的人氣法式餐酒館「Naked裸餐酒」，也不得不吹熄燈號，正式宣告餐廳營業至5月22日為止。「Naked裸餐酒」於官方臉書表示：「最終營業日將會是5/22。如若疫情情況加劇，可能再調整。」

「Naked裸餐酒」去年才利用疫情三級警戒、餐廳禁止內用期間重新裝潢，同時自餐酒館轉型為餐廳重新出發，主廚佘玟霖（Bally）曾先後於樂沐、RAW歷練，一個月前才剛推出全新春季菜單。

「今年是餐廳的第五個年頭，疫情影響甚鉅。我們只能選擇結束這段旅程。」「Naked裸餐酒」於官方臉書表示：「過去一直沒辦法補足希望的人力，因此在客數上有限制。在最後的這一段期間，我們仍然會堅持這個原則，以我們能夠負荷的客數為大家提供最完善的服務。」