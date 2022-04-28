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世界上最輕薄的折疊式ROAV太陽眼鏡 3步驟輕鬆穿戴、收納
來自美國洛杉磯，全世界最輕薄的摺疊墨鏡 – ROAV，是由一群設計師、工程師和旅行者組成的團隊設計而出，他們認為些不經意的旅程都將成為我們最難忘的回憶，最好的冒險是那些未經計劃過的，而最好的眼鏡是一直和你在一起的那一副。今年夏日必備最輕薄的摺疊墨鏡！戴上他，來場說走就走的旅行。
ROAV 製作了世界上最輕薄的折疊式太陽眼鏡，折疊後厚度僅有0.8公分，重量不到20公克，折疊過後可以輕鬆放入最貼身的口袋中，正式向笨重的眼鏡盒及從衣領掉下來的情境說再見。有別於傳統鉸鏈設計，ROAV透過創新無螺絲微型鉸鏈專利設計搭配偏光鏡片，能100%有效抵抗UVA+UVB紫外線，多樣化的鏡片顏色及鏡框，漸層、多彩水銀色可供選擇，造就這副無與倫比極輕薄且美觀兼具實用性的完美墨鏡，完美地體現了 「Everyday Carry」的品牌理念。
自2022年4月25號起，與有.設計合作，提供期間購物專屬獨家贈品，凡於4/25-5/15購買ROAV即贈送專屬超音波機，5/16-5/31購買ROAV即贈送專屬收納包。詳情請洽活動頁。
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