Miro Piazza 臺北時裝週限量聯名太陽眼鏡 詮釋次世代潮流永續美學

由Miro Piazza品牌創辦人 Jessica 與 #DAMUR 品牌設計師黃世舜共同發想， 『Lost and Found Project』 系列太陽眼鏡，將家中棄置或遺忘的耳環、手鍊等配飾升級再造，結合 Miro Piazza 經典的幾何設計框型，讓這些充滿回憶的物品再次回歸，成為這次大秀中讓人印象深刻的造型重點之一。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

本次系列太陽眼鏡，採用手工製作懸掛吊飾，以耳環作為鉤環連結眼鏡，也可以自由取下搭配，懸掛在腰間、包包等處作為裝飾，讓這些本來被閒置的配件再次被發揮利用，其中一款特別配色版本，是同樣擁有歐洲生活背景，曾在倫敦求學的 Miro Piazza 創辦人 Jessica 與旅德的 #DAMUR 品牌設計師黃世舜一同為烏克蘭發聲，以烏克蘭國旗的黃藍兩色，打造獨特漸進色鏡片，也成為本次系列重點之一，象徵和平屬於每一個人。詳情請洽 活動頁 。