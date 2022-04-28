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馬拉松賽道上無聲革命！運動員突破最佳成績的秘密

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ASICS在西班牙馬拉加的路跑賽事，邀請近70位的專業運動員，都穿上進化版本的Metaspeed+慢跑鞋。圖／ASICS提供
ASICS在西班牙馬拉加的路跑賽事，邀請近70位的專業運動員，都穿上進化版本的Metaspeed+慢跑鞋。圖／ASICS提供

在紛擾的4月天，世界如同漸漸升高的氣溫，開始騷動起來。擁有百年歷史與傳統的波士頓馬拉松賽事，在因為疫情被迫取消、延期之後，終於又回到這個月份舉行；幾乎是差不多的時間，更有多位好手，齊聚素有「太陽之城」封號的西班牙馬拉加，參與國際田徑總會認證的慢跑公路賽事。這些優秀的運動員，都以打破個人最佳成績為己任，所以除了將體能調整至備戰狀態，更祭出了秘密武器。

在各個運動品牌，紛紛把碳纖維，當作專業慢跑鞋標準配備時，ASICS也不落人後的，在去年打造了Metaspeed鞋款。經過一整年的跑者穿用，得到回饋的數據，經過優化之後，ASICS在西班牙馬拉加的路跑賽事，邀請近70位的專業運動員，都穿上進化版本的Metaspeed+慢跑鞋，分別挑戰個人5公里到21公里的最佳成績。最終，共有27位選手，突破個人成績，其中4位還打破了國家紀錄。ASICS在新款的Metaspeed+慢跑鞋，分別針對步幅型與步頻型跑者，開發出Sky+與Edge+款，調整了碳纖維板的位置以及中底體積、鞋頭翹度，於是才能在馬拉加的賽事裡，創造出驚人的改變。ASICS甚至自豪的認為，「這就是打破個人成績的最強武器」，預計於6月中旬，全球一同上市。

選手Eilish McColgan穿上新款Metaspeed+鞋，跑出5公里最佳成績，同時也是新英國國家記錄。 圖／ASICS提供
選手Eilish McColgan穿上新款Metaspeed+鞋，跑出5公里最佳成績，同時也是新英國國家記錄。 圖／ASICS提供

而在盛名的波士頓馬拉松，本屆男女冠軍由肯亞選 Evans Chebet與奧運女子馬拉松冠軍 Peres Jepchirchir拿下，兩人皆穿著adidas adizero adios Pro 2跑鞋參賽。這雙鞋的最大特色，就是在中底加入模仿人腳蹠骨的五根碳纖維爪的獨家推進系統，搭配雙層中底結構，完成競速所需的推進力，讓跑者得以稱霸馬拉松賽事。

針對步幅型跑者，ASICS開發出Metaspeed Sky+鞋7,280元。圖／ASICS提供
針對步幅型跑者，ASICS開發出Metaspeed Sky+鞋7,280元。圖／ASICS提供

波士頓馬拉松，本屆男女冠軍皆穿著adidas adizero adios Pro 2跑鞋，7,500元。圖／adidas提供
波士頓馬拉松，本屆男女冠軍皆穿著adidas adizero adios Pro 2跑鞋，7,500元。圖／adidas提供

針對步頻型跑者，ASICS開發出Metaspeed Edge+鞋7,280元。圖／ASICS提供
針對步頻型跑者，ASICS開發出Metaspeed Edge+鞋7,280元。圖／ASICS提供

馬拉松 波士頓 西班牙

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