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身分證號有5、2、7 免費升等 路境行旅5種主題房任選

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
路境行旅零食點心房。圖／小鹿文娛提供
路境行旅零食點心房。圖／小鹿文娛提供

小鹿文娛旗下旅店「路境行旅」即起推出「5257我愛母親」優惠，凡身分證字號含5、2、7三碼(無須連號)，5/31前預訂路境行旅不指定房型(無窗大床)，並於5/31前入住，即可免費升等特色主題房，可於映畫休憩房、夢幻微醺啤酒房、零食點心房、監獄主題房、童趣拼畫房等5選1。

此外，5/6~8入住的旅客，只要完成打卡，還能獲得精美小禮。

採森林系的風格旅店「路境行旅」，鄰近台北車站及西門町商圈，走進旅店，彷彿進入一片充滿魔力的奇幻森林，近期推出多款特色主題房型，讓旅客有更多元選擇。像是最新完工的「映畫休憩房」，以電影為主題，可以4K螢幕觀賞經典動畫、電影及影集，追劇不漏拍，房間附露天小陽台，能隨時走出戶外，仰望滿天星斗。

充滿霓虹微醺氣氛的「夢幻微醺啤酒房」，除了有飛鏢機可玩，還提供一手啤酒免費喝；另有附贈零食箱吃到飽的「零食點心房」、特色牢房風格的「監獄主題房」，以及提供七巧板、繪圖等玩具，能讓大小朋友共樂的「童趣拼畫房」。

歡慶母親節，身分證字號含5、2、7三碼(無須連號)，即可使用路境行旅「5257我愛母親」優惠，免費升等入住主題房。一組身分證字號限升等一個房型，入住時須出示身份證。

路境行旅

地址：台北市中正區重慶南路一段86號

電話：02-2389-9595

Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/FindersHotel/

路境行旅童趣拼畫房。圖／小鹿文娛提供
路境行旅童趣拼畫房。圖／小鹿文娛提供

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