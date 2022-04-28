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攜手佳麗寶 momo購物網周期購推5大明星商品

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
富邦媒旗下momo購物網周期購「Beauty Box美妝禮盒」，與佳麗寶合作，網羅5大知名品牌。業者提供
富邦媒旗下momo購物網周期購「Beauty Box美妝禮盒」，與佳麗寶合作，網羅5大知名品牌。業者提供

富邦媒旗下momo購物網周期購「Beauty Box美妝禮盒」，第四彈將於5月1日登場，這次網羅5大知名品牌含Kanebo、THREE、RMK、CHIC CHOC、H&W，精選包含基底清潔、肌膚保養到上妝等5款明星商品。

看準國外美妝盒不斷掀話題，momo週期購自去年8月推出「Beauty Box美妝禮盒」服務，採限量販售，以每盒只要888元的價格，即可入手價值數千元的多項知名彩妝保養品。

momo表示，今年2月推出的美妝禮盒，創下開賣1小時即售罄，5月將再攜手日系專櫃大牌佳麗寶，推出全新的夏季美妝禮盒。

Momo指出，momo周期購「Beauty Box美妝禮盒」採訂閱制，後續訂閱以三個月為一期，每三個月配送一盒，下一盒配送時間為8月，若欲中止訂閱，可隨時免費取消，或跳過其中一期。momo將於每期訂單成立前，會提醒是否續購並通知配送日期。

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