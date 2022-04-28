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寶格麗xCASABLANCA聯名第二波 馬賽克圖騰必須擁有
義大利精品寶格麗（BVLGARI）自2017年推出的「Serpenti Through the Eyes Of 系列」聯名系列，邀請別具創意的設計師跨界聯手，重新演繹寶格麗經典的Serpenti包，作品顛覆想像，叫好又叫座。今年與巴黎隨興休閒風格的時尚品牌Casablanca合作，繼4月初首波發表的Après Tennis網球風格主題後，本月推出以Mosaic馬賽克主題為發想的第二波精美新作，共3款新包以馬賽克圖騰的美感神韻，為長年經典注入全新生命。
在壯麗的永恆之城羅馬中，隨處可見引人入勝的馬賽克圖騰裝飾，啟發了這3件作品的概念。圖騰印花以當代新古典主義風格融合Casablanca慵懶閒適的品牌理念，採用凸起的紋理印於小牛皮包身上，真實展現馬賽克圖案的立體觸感，共有經典的Serpenti Forever包、搭配可拆式的木質提把與皮革背帶的Bulgari logo托特包、以及裝飾經典的蛇頭扣首的平直小巧Serpenti斜背包三種包型，將於2022年5月20日起於全球精選寶格麗精品店上市。
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