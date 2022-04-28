快訊

拜登提新招制裁俄羅斯 扣俄財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限時3天！全聯OFF COFFEE、阪急麵包推勞動節限定優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯推出OFF COFFEE、阪急麵包優惠活動，讓辛苦的勞工們休息片刻。圖／全聯福利中心提供
全聯推出OFF COFFEE、阪急麵包優惠活動，讓辛苦的勞工們休息片刻。圖／全聯福利中心提供

疫情之下，每天仍舊要辛勤上班的勞工們格外辛苦，在五一勞動節前夕，全聯宣布將自4月30日起至5月2日期間，於實體門市推出OFF COFFEE、阪急麵包優惠活動，活動期間內OFF COFFEE同品項買1送1（冰熱同價，以原價計算），同時還可以搭配阪急麵包，全品項任4個100元（限原價30元系列麵包），為辛苦的勞工朋友們加油打氣。

另外，PXGo!全聯線上購分批取則於4月30日起至5月2日同步推出「犒賞自己 喝起來」優惠活動，OFF COFFEE美式買35送35，總共70杯，售價875元，等於1杯只要12.5元超划算，另有拿鐵買25送25，售價875元；阪急麵包買10送3，售價600元。使用PXPay支付，再享單筆滿千贈800點的加碼回饋。

而大受好評的全聯「福利熊與水果探險隊」全螢幕動態LINE貼圖，再次以放大版超澎拜登場，今年團隊再新加入2位活潑可愛的新朋友，分別為「旺來狗」及「芭樂狗」，總共6個角色、推出16張全螢幕動態貼圖，內容以日常對話中做發想，加上可愛元素設計，用在LINE聊天室超實用，只要加入全聯福利中心LINE官方帳號成為好友，即可於5月26日前免費下載。

全聯「福利熊與水果探險隊」再推出全螢幕動態LINE貼圖，以放大版超澎拜登場。圖／全聯福利中心提供
全聯「福利熊與水果探險隊」再推出全螢幕動態LINE貼圖，以放大版超澎拜登場。圖／全聯福利中心提供

延伸閱讀

新竹日式景點一日遊　超浮誇菜山拉麵、大阪豚炒麵麵包真好味

全聯「福利熊與水果探險隊」 新加入2個超萌角色

全聯皮蛋冒雪花結晶是發霉？ 老饕不藏私：加乾麵拌，味道多一層次

快篩降價了！全聯3款家用快篩變便宜 最低單支200元有找

相關新聞

2022亞洲50最佳酒吧公佈！沛綠雅推草食性氣泡飲掀風潮

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

燒肉、韓食、麻辣鍋都有！乾杯、豆府母親節大餐懶人包

母親節將至，乾杯集團旗下的老乾杯、乾杯、黑毛屋等諸多品牌，紛紛推出多人套餐組合，還有不同的外帶優惠，讓家人們一同度過佳節...

「大師」30載 積家Master Control腕表斯文藍致意經典

顏色的變化，總能為相似設計帶來不同感受。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）推出兩款Master Con...

奪「世界盃麵包大賽」冠軍 台灣隊將「全台免費教學」

今年3月於法國所舉辦的「2022路易樂斯福世界盃麵包大賽（Coupe du Monde de la Boulangeri...

藝術聯名禮盒好燒！嬌蘭花草水語淡香水母親節75折優惠

用香氛來寵愛媽咪吧！嬌蘭經典的花草水語淡香水系列，在今年全新升級改版，採用植物酒精打造，瓶身採用15%回收玻璃製成，歡慶...

Garmin推聯名智慧表「Instinct 2 Solar航海王亞洲限定版」

智慧穿戴裝置也能彰顯個人品味與喜好，Garmin Instinct本我系列GPS智慧腕表繼2020年聯名《新世紀福音戰士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。