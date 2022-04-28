聽新聞
test
0:00 / 0:00
限時3天！全聯OFF COFFEE、阪急麵包推勞動節限定優惠
疫情之下，每天仍舊要辛勤上班的勞工們格外辛苦，在五一勞動節前夕，全聯宣布將自4月30日起至5月2日期間，於實體門市推出OFF COFFEE、阪急麵包優惠活動，活動期間內OFF COFFEE同品項買1送1（冰熱同價，以原價計算），同時還可以搭配阪急麵包，全品項任4個100元（限原價30元系列麵包），為辛苦的勞工朋友們加油打氣。
另外，PXGo!全聯線上購分批取則於4月30日起至5月2日同步推出「犒賞自己 喝起來」優惠活動，OFF COFFEE美式買35送35，總共70杯，售價875元，等於1杯只要12.5元超划算，另有拿鐵買25送25，售價875元；阪急麵包買10送3，售價600元。使用PXPay支付，再享單筆滿千贈800點的加碼回饋。
而大受好評的全聯「福利熊與水果探險隊」全螢幕動態LINE貼圖，再次以放大版超澎拜登場，今年團隊再新加入2位活潑可愛的新朋友，分別為「旺來狗」及「芭樂狗」，總共6個角色、推出16張全螢幕動態貼圖，內容以日常對話中做發想，加上可愛元素設計，用在LINE聊天室超實用，只要加入全聯福利中心LINE官方帳號成為好友，即可於5月26日前免費下載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言