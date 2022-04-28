限時3天！全聯OFF COFFEE、阪急麵包推勞動節限定優惠

疫情之下，每天仍舊要辛勤上班的勞工們格外辛苦，在五一勞動節前夕，全聯宣布將自4月30日起至5月2日期間，於實體門市推出OFF COFFEE、阪急麵包優惠活動，活動期間內OFF COFFEE同品項買1送1（冰熱同價，以原價計算），同時還可以搭配阪急麵包，全品項任4個100元（限原價30元系列麵包），為辛苦的勞工朋友們加油打氣。

另外，PXGo!全聯線上購分批取則於4月30日起至5月2日同步推出「犒賞自己 喝起來」優惠活動，OFF COFFEE美式買35送35，總共70杯，售價875元，等於1杯只要12.5元超划算，另有拿鐵買25送25，售價875元；阪急麵包買10送3，售價600元。使用PXPay支付，再享單筆滿千贈800點的加碼回饋。