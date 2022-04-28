身份證2數字「烏魚子、干貝」吃到飽 馬辣11品牌優惠

為慶祝母親節，「馬辣集團」今年集結旗下馬辣、新馬辣、熊一、哞哞屋、狗一下等11個品牌，自4月29日至5月31日期間，推出一系列優惠方案，凡對中身份證、健保卡指定號碼，就可享烏魚子、生食級干貝、東石大蛤蜊、九孔鮑魚等不同食材「吃到飽」優惠；依照不同數字組合，從0～9均有不同對應的中獎方案。另外針對外帶與外送，也可享5折起和滿額贈品（恕不累積）等優惠。

【熊一燒肉】

「熊一燒肉」本月重新裝潢後，以全新風貌亮相，主打每人598～898元便可享有美國見島和牛、美國Prime厚切牛排、Choice頂級翼板牛排、無骨/帶骨牛小排等食材吃到飽。活動期間只要含3成人以上同行，選擇大關燒肉或橫綱燒肉方案，提前至少1日訂位，其中1人身分證／健保卡有「2、1、7」任2碼，全桌即可免費享有「生食級大干貝 或 小火鍋」升級吃到飽。

【馬辣】

「馬辣」自即日起推出「屏東土芒果季」，內用民眾無限享受屏東直送的土芒果吃到飽。母親節活動期間只要含3成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知參與本活動，其中1人身分證／健保卡有「2、5、7」任2碼，全桌即可獲得期間限定、東石漁港直送的「XXL大蛤蜊」無限量吃到飽。

【新馬辣、新馬辣plus+】

「新馬辣」只要含3成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知參與本活動，其中1人身分證／健保卡有「2、5、7」任2碼，全桌即可享「九孔鮑魚」吃到飽。滿足同樣條件至「新馬辣Plus+」，則可享「北海道生食級干貝」無限量供應。

另外馬辣、新馬辣、新馬辣plus+並推出全新的3款外帶安心防疫套餐，外帶自取價5折。其中「4人和牛爆肉餐」內含美國熟成見島和牛沙朗、美國熟成安格斯黑牛等總重量1.2公斤的肉品，原價2,960元，優惠價1,480元。針對UberEats外送，2人餐1,160元、4人餐1,960元、4人和牛爆肉餐2,960元，

單筆消費滿1,000元，即贈「麻辣布丁鴨血」或「麻辣噴汁豆腐」1份。

【問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋】

「問鼎」母親節特別推出「多蝦母親，我愛你」活動。只要含3成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知參與活動，每位消費滿900元，其中1人身分證／健保卡有「0、2、5、7」任2碼，即贈10隻南美大白蝦；任3碼贈20隻；4碼全中贈30隻；其中5、2、0若依序連號，則直接送出50隻。

問鼎也以瑞典Oatly咖啡師燕麥奶、義大利Urbani松露菌菇醬、養心蔬菜湯為基底，推出「松露燕麥奶鍋」。自5月2日起，每日前10組點購「松露燕麥奶鍋」的消費者，即加贈Oatly原味燕麥奶3罐（250ml）讓你帶回家，各分店限量600罐，送完為止。

針對外帶，問鼎推出全新5款海陸套餐，包括有「2人安格斯海陸套餐」、「4人極上和牛海陸套餐」等選擇，售價1,580～4,980元，享73折起優惠。凡至門市自取或是透過UberEats訂購，單筆消費滿2,000元，即贈「品牌限量超大容量保冷袋」1只和「澳洲M8~9+純血冠軍黑毛和牛」1份，各價值128、680元。

【狗一下居酒食堂】

以毛毛蟲壽司為招牌的「狗一下」，本次推出新品「比目魚毛毛蟲壽司」，以比目魚搭配黃瓜、玉子燒、蟹肉等食材，還以魚子醬與蔥花點綴，帶來全新的味覺享受，每份380元。其他如酒蒸大蛤、日式一口薄皮冰花煎餃也是推薦產品。為慶祝母親節，店內限定推出只送不賣的「鮭魚壽司蛋糕」。桃心造型的蛋糕，使用大量鮭魚卵、蝦卵，還有厚切鮭魚、龍蝦沙拉組成，並加上魚子醬和金澤縣產食用金箔點綴。只要含3成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知參與本活動，每位消費滿800元，其中1人身分證／健保卡有「9、2、0」任2碼，就可免費獲得「鮭魚壽司蛋糕」1份。凡至門市自取或是透過UberEats訂購，單筆消費滿700元，即贈「水晶香魚一夜干」1份（價值120元）

【哞哞屋和牛燒肉】

主打日式燒肉的哞哞屋，再次推出「雲林北港烏魚子吃到飽」的優惠。活動期間只要含3成人以上同行，選擇雙和牛或世界三大和牛方案，提前至少1日訂位，其中1人身分證／健保卡有「0、1、2、3、4」任2碼，全桌即可免費升級「雲林北港烏魚子」無限量吃到飽，選擇世界三大和牛方案，額外加贈德國氣泡酒1瓶。

【涮樂和牛食べ放題】

除了火鍋，同時還提供和牛握壽司、和牛黑咖哩等菜色的「涮樂和牛」，今年推出「幾歲就送幾顆東石蛤蜊」活動。活動期間只要含3成人以上同行，選擇極上雙和牛方案，提前至少1日訂位並主動告知參與活動，同行者當中最年長女性，年齡幾歲即贈相同數量的東石蛤蠣。參與打卡活動，還有機會抽中涮樂和牛餐券。

【夯下去新潮和牛燒肉】

「夯下去」主攻新潮和牛多變吃法與無限供應的厚切牛排、頂級海鮮。母親節特別推出「烏魚子」無限量供應方案，活動期間只要含3成人以上同行，選擇極上雙和牛牛排放題方案，提前至少1日訂位，其中1人身分證／健保卡有「0、2、6、8」任2碼，全桌即可免費升級「雲林北港烏魚子」無限量吃到飽。

【小馬辣個人鍋】

UberEats外送獨家、限定店鋪販售的即食個人鍋「小馬辣」，單筆消費滿500元，即贈美國CAB安格斯黑牛1份（價值99元）

【小問鼎個人鍋】