馬偕宣教150周年紀念 改編電影徵劇本

【台灣醒報記者游常山台北報導】為紀念馬偕博士抵台宣教一百五十周年，中華民國基督教會協會特別企劃一部預算六千萬美元的電影：《馬偕精神台灣魂》，於27日召開記者會以152萬元台幣徵求電影劇本大綱。該片亮點為已敲定曾獲得坎城影展最佳影片金棕櫚獎、三度奧斯卡最佳導演提名的英國導演羅蘭約菲執導，首獎劇本將以好萊塢規格，改寫為英文劇本開拍。

預算由台幣改為美元

這次電影劇本徵件，採兩階段審核，初選入選十件，只要三千字故事大綱，不分海內外，不分中英文，共襄盛舉，最高可以獲得新臺幣152萬元獎金。

協會理事長洪國隆指出，原本預算是三十分之一，在經過禱告與討論後，春暉影業執行長，也是協會影片部執行長孔繁芸，拉高整個企劃視野，並敲定曾獲得坎城影展最佳影片金棕櫚獎、三度奧斯卡最佳導演提名的英國導演，羅蘭約菲執導，於是整個紀念電影，直接以全球化市場為目標，預算單位改用美元。

孔繁芸說：「約菲拍攝過好萊塢電影基督教主題《教會》（Mission ），這是十八世紀天主教在南美洲宣教的故事，因此他本來就對相關電影故事題材十分重視，深入了解馬偕博士在北台灣的開拓，他直接回答，八月份當完法國坎城影展評審團主席的工作後，就會直接來台灣，願意擔任導演。」

馬偕博士貢獻至大

台灣此次拍攝《馬偕博士來台宣教一百五十周年》紀念電影，完全是採國際化的商業大片規格，因此備受矚目。

孔繁芸說，馬偕博士對北台灣的基督福音傳播，貢獻至大，而且曾在，幫台灣病人拔除一萬五千顆蛀牙，引進三十二種外來種蔬菜，增強台灣人的營養與免疫力，鼓吹性別平等，興辦西式學堂，開辦女子學校，反對女性纏小腳，深入宜蘭與花蓮原住民部落義診，同時娶台灣女子為妻，真正是影響深遠的基督教傳道人。

首獎五十萬台幣

中華民國基督教會協會理事長洪國隆說，兩階段評選，第一階段，入圍的十個故事大綱，可以獲贈二萬元，然後根據大綱撰寫完整劇本，進入第二階段評審，首獎可贏得五十萬獎金。

首獎劇本將以好萊塢規格，專業改寫為英文劇本並開拍，將另外致贈100萬台幣為酬勞。

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