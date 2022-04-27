X.O醬炒斑球、手吊脆皮雞！「朧粵」春夏新菜上桌

自2021年11月開幕、由多位資深港籍主廚操刀的粵菜餐廳「朧粵」，本季迎回港籍名廚簡捷明再次返台坐鎮，並且全新推出X.O炒斑球、上湯焗澳洲龍蝦、桂葉牛腩煲等全新餐點，並且還有花膠菠菜餃、臘味蘿蔔糕、安蝦鹹水角等多款點心上桌，讓民眾體驗到正宗粵菜的美滋美味。

位於春大直內的「朧粵」中餐廳，主打正統粵菜料理。料理團隊中，領軍的簡捷明，已經連續6年獲得上海米其林二星的肯定，其他還有胡福春、張逸棋、黃偉明、任寶生等資深主廚助拳，各有料理所長，累積廚齡近230年，自去年開幕以來，即成為台北的熱門餐廳之一。包括金蒜黑豚叉燒、冰燒三層肉等菜色，都是明星商品。

本次在春夏之際所推出的新菜，仍維持「清爽健康、少油少鹽」與「追求品質、注重本味」的料理原則。首推的「X.O醬炒斑球」，先將斑球抓醃並低溫過油，以熱鍋炒香X.O醬後再拌入斑球，並以二湯調味，講求師傅對火侯以及熟度的精準掌控，以及鮮鹹之間的滋味平衡，時價。耗時費工的「手吊脆皮雞」，則是透過不斷淋油的手法，讓雞隻以皮酥、肉嫩又保溼的狀態上桌，同樣考驗師傅功力，每隻1,980元，每餐期限量供應2隻。

另道「梅菜皇瘦肉蒸茄子」則是簡捷明的全新靈感之作。不同於將茄子過油定型的傳統手法，簡捷明改以浸泡鹽水的方式，不僅避免茄子變黑，也能保留食材本味，再搭配上廣東惠州盛產的梅菜芯、肉末，勾出脆口並帶著清甜的滋味，每份680元。另外還有上湯焗澳洲龍蝦、桂葉牛腩煲、花膠老菜脯燉乳鴿海參豆腐煲、吻仔魚莧菜、砂鍋瑤柱炒麵等不同類型的菜色，各有不同滋味。