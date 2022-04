IWC聯手羅倫斯體育公益基金會 為改變世界而貢獻

越是艱困的時刻,越彰顯出無私與良善的重要性。日前萬國表(IWC)在西班牙舉行的2022年勞倫斯世界體育獎(Laureus World Sports Awards)上,發表了最新款柏濤菲諾計時腕表39「勞倫斯體育公益基金會」特別版,並持續與「勞倫斯體育公益基金會」一同合作,透過體育活動協助兒童和青少年翻轉人生、停止歧視與暴力。

由南非前總統曼德拉 (Nelson Mandela) 贊助成立的「勞倫斯世界體育獎」一年舉辦一次,並表揚各運動領域的傑出運動員和隊伍,入圍名單則由全球 1300多位體育媒體代表評選。「體育具有改變世界的力量」(Sport has the power to change the world.)則是基金會的格言,至今已有超過600萬名兒童與青少年受惠,基金會更在全世界50多個國家推動250多項計畫。

IWC與勞倫斯體育公益基金會合作多年,本次的特別版腕表使用代表基金會的藍色在面盤,同時底蓋再刻有IWC為基金會舉辦年度繪畫比賽的優勝作品:來自印度旁遮普邦賈朗達爾市、在Rurka Kalan青少年足球隊擔任守門員的Jatin Malhan創作的圖畫,繪製了象徵團結平等的圖像。