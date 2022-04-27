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IWC聯手羅倫斯體育公益基金會 為改變世界而貢獻

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
印度青少年Jatin Malhan創作的圖畫，繪製象徵團結平等的圖像。圖 / IWC提供
印度青少年Jatin Malhan創作的圖畫，繪製象徵團結平等的圖像。圖 / IWC提供

越是艱困的時刻，越彰顯出無私與良善的重要性。日前萬國表（IWC）在西班牙舉行的2022年勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）上，發表了最新款柏濤菲諾計時腕表39「勞倫斯體育公益基金會」特別版，並持續與「勞倫斯體育公益基金會」一同合作，透過體育活動協助兒童和青少年翻轉人生、停止歧視與暴力。

由南非前總統曼德拉 (Nelson Mandela) 贊助成立的「勞倫斯世界體育獎」一年舉辦一次，並表揚各運動領域的傑出運動員和隊伍，入圍名單則由全球 1300多位體育媒體代表評選。「體育具有改變世界的力量」（Sport has the power to change the world.）則是基金會的格言，至今已有超過600萬名兒童與青少年受惠，基金會更在全世界50多個國家推動250多項計畫。

IWC與勞倫斯體育公益基金會合作多年，本次的特別版腕表使用代表基金會的藍色在面盤，同時底蓋再刻有IWC為基金會舉辦年度繪畫比賽的優勝作品：來自印度旁遮普邦賈朗達爾市、在Rurka Kalan青少年足球隊擔任守門員的Jatin Malhan創作的圖畫，繪製了象徵團結平等的圖像。

於此同時，柏濤菲諾（Portofino）系列本就具有典雅、明快、現代風格的設計，本次並採用39毫米，以符合男女性都能配戴的中性風格。79350自動上鍊機芯並具備時間顯示、可暫停的小秒針與計時碼表功能。表款將採全球限量1,000只生產，台灣預定將在五月到貨，訂價則為20萬5,000元。 

印度青少年Jatin Malhan創作的圖畫，繪製象徵團結平等的圖像，並刻印於表款的後底蓋。圖 / IWC提供
印度青少年Jatin Malhan創作的圖畫，繪製象徵團結平等的圖像，並刻印於表款的後底蓋。圖 / IWC提供
IWC與勞倫斯體育公益基金會合作多年，本次的特別版腕表使用代表基金會的藍色成為面盤視覺。圖 / IWC提供
IWC與勞倫斯體育公益基金會合作多年，本次的特別版腕表使用代表基金會的藍色成為面盤視覺。圖 / IWC提供
IWC柏濤菲諾計時腕表39「勞倫斯體育公益基金會」特別版，全球限量1,000只，訂價20萬5,000元。 圖 / IWC提供
IWC柏濤菲諾計時腕表39「勞倫斯體育公益基金會」特別版，全球限量1,000只，訂價20萬5,000元。 圖 / IWC提供

體育 腕表

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