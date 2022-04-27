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台中義式料理排隊名店樂丘廚房 期間限定芒果料理上桌

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
樂丘廚房母親節特製「玫瑰白巧克力糰子蛋糕」。圖／樂丘廚房提供。
樂丘廚房母親節特製「玫瑰白巧克力糰子蛋糕」。圖／樂丘廚房提供。

台中義式料理排隊名店樂丘廚房，今夏推出季節期間限定「芒果派對，Chill一夏」菜單，與小農合作，選用台灣當季甜度高、香氣獨特的屏東枋山愛文芒果入餐，從產地餐桌零距離，供應至8月底止。

在「芒果派對，Chill一夏」菜單中，有「飛燕芒果烤糰子舒芙蕾」、「芒果櫛瓜雞翅拼盤」、「香芒檸奶鮮蝦義大利麵」、「香芒鮮蔬雞胸沙拉及芒果波波氣泡飲」。

「飛燕芒果烤糰子舒芙蕾」結合了時下最受歡迎的Q萌日式烤糰子由樂丘獨家手工揉製，大方撒上閃亮亮金箔，以日本十勝生乳與屏東枋山愛文芒果製作醬料，淋上招牌Q彈澎軟綿密手工舒芙蕾，鋪上滿滿當季香甜愛文芒果沾淋香醇濃郁飛燕煉乳，傳統經典激盪驚艷美味是療癒身心絕佳甜品。鹹點「芒果櫛瓜雞翅拼盤」客人許願研發宅配在家就可一秒到樂丘，「香芒檸奶鮮蝦義大利麵」深獲男性饕客喜愛，喜愛蛋白質滿滿健身朋友們必點「香芒鮮蔬雞胸沙拉」。

樂丘廚房也推出「媽媽就是網美」母親節活動，凡於5月2日至5月31日期間，帶媽媽來當一日網美，當桌消費滿1688元贈送「母親節特製蛋糕」乙份（需提前2日訂位並預約蛋糕，每日限量10顆）。

此外，近期外帶外送需求大幅成長，樂丘廚房貼心推出外帶自取主菜與新菜享85折優惠，在家也可以吃得像公主。

香芒檸奶鮮蝦義大利麵。圖／樂丘廚房提供。
香芒檸奶鮮蝦義大利麵。圖／樂丘廚房提供。
樂丘廚房「芒果派對」季節期間限定餐點合照。圖／樂丘廚房提供。
樂丘廚房「芒果派對」季節期間限定餐點合照。圖／樂丘廚房提供。
芒果櫛瓜雞翅拼盤。圖／樂丘廚房提供。
芒果櫛瓜雞翅拼盤。圖／樂丘廚房提供。
飛燕芒果烤糰子舒芙蕾。圖／樂丘廚房提供。
飛燕芒果烤糰子舒芙蕾。圖／樂丘廚房提供。

芒果 義大利 屏東

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