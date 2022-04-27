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Victorinox為疫後旅遊做好準備！人氣箱包能客製化、自動擴充、防水性提升

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Victorinox看好下半年的國境有望解封，產生旅遊商機，帶來了嶄新且經過優化的行李箱、包產品。圖／Victorinox提供
Victorinox看好下半年的國境有望解封，產生旅遊商機，帶來了嶄新且經過優化的行李箱、包產品。圖／Victorinox提供

以瑞士軍用刀聞名全球的Victorinox經過兩年的沉潛，看好下半年的國境有望解封，產生旅遊商機，帶來了嶄新且經過優化的行李箱、包產品。加入了更多客製化特色，防水性大大提升之外，部分的行李箱還會自動擴充，方便旅客帶回滿滿紀念品。

在2020、2021年新冠疫情來襲時，Victorinox選擇先站穩腳步，重新檢視旗下各系列產品，特別是在亞洲熱賣的行李箱、包款等，進行了功能優化。所以，在今年推出的Touring 2.0系列旅行袋、Spectra 3.0硬殼旅行箱和Architecture Urban 2系列商務袋包，都以嶄新特色來面對消費者。其中之一就是客製化的標籤，Victorinox把運用於招牌刀具的刀殼，鑲嵌在不同系列的箱款及包款上，讓擁有者得以鐫刻姓名於其上。像是Spectra 3.0硬殼旅行箱不僅採用可回收的再生聚酯纖維製成箱體，襯裏還運用透過銀離子處理的再生物料，除了呼應永續之外，還兼具抗拒功能；值得一提的是中型及大型款，還具備了自動擴充體積達40%的設計，實用性加倍。

Spectra 3.0硬殼旅行箱不僅採用可回收的再生聚酯纖維製成箱體，襯裏還運用透過銀離子處理的再生物料。圖／Victorinox提供
Spectra 3.0硬殼旅行箱不僅採用可回收的再生聚酯纖維製成箱體，襯裏還運用透過銀離子處理的再生物料。圖／Victorinox提供

頗受好評的Touring 2.0系列旅行袋，則以防風雨功能著稱，每個袋包均採用防潑水面料製成，部分款式還會附贈獨立的全防水拉鍊袋，讓消費者能把重要資料置入其中，也不怕突如其來的狀況。而且後背包款式，在肩帶、背板的舒適度也全面升級，即使長時間背負也沒問題。另外，據品牌表示，甫上市部分款式就迅速缺貨的Architecture Urban 2系列商務袋包，主體面料使用了高支數的聚酯纖維製成，兼具強韌特性。最為人稱道的是能將拉鍊拉至包款底部，展現收納的最大化，搭配簡約俐落外型，備受商務人士喜愛。

Victorinox Architecture Urban 2系列後背包12,950元。圖／Victorinox提供
Victorinox Architecture Urban 2系列後背包12,950元。圖／Victorinox提供

Victorinox Spectra 3.0系列可擴充大型行李箱25,500元。圖／Victorinox提供
Victorinox Spectra 3.0系列可擴充大型行李箱25,500元。圖／Victorinox提供

Victorinox Touring 2.0系列健身運動袋8,000元。圖／Victorinox提供
Victorinox Touring 2.0系列健身運動袋8,000元。圖／Victorinox提供

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