運動風獨立製表De Bethune 將F1黑金美學「戴」上手

精緻的事物一向脆弱，但精緻的事物也可以帶來動感的風格，在生活中不同場合隨意使用。獨立製表品牌De Bethune與Cyrus日前不約而同各自發表了一款使用精密機械機芯、但散發鮮明運動風格的表款，讓精密、戶外生活與名表賞玩？可以兼得。

一級方程式賽車帶來疾度感與熱血賁張，是這項競賽讓人樂此不疲欣賞的主因。De Bethune的DB28GS JPS腕表則從蓮花車隊的F1 JPS賽車得到靈感，將1970年代的黑金美學重新「披掛」上手。以精鋼、鈦金屬與鋯合金為材質的表款，除了在色彩上師法1970，專利浮動式表耳帶來的配戴舒適，其實也與一級方程式賽車內涵的人體工學相呼應。

具備三重降落傘避震系統、矽擒縱輪、專利擺輪游絲的DB 2080機芯由多達400個零件組成，是宛如一級方程式賽車般精密與高科技的手腕上的微機械，訂價381萬1,500元。