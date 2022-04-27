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運動風獨立製表De Bethune 將F1黑金美學「戴」上手

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
De Bethune的DB28GS JPS腕表則從蓮花車隊的F1 JPS賽車得到靈感，將1970年代的黑金美學重新「披掛」上手。圖 / De Bethune提供
De Bethune的DB28GS JPS腕表則從蓮花車隊的F1 JPS賽車得到靈感，將1970年代的黑金美學重新「披掛」上手。圖 / De Bethune提供

精緻的事物一向脆弱，但精緻的事物也可以帶來動感的風格，在生活中不同場合隨意使用。獨立製表品牌De Bethune與Cyrus日前不約而同各自發表了一款使用精密機械機芯、但散發鮮明運動風格的表款，讓精密、戶外生活與名表賞玩？可以兼得。

一級方程式賽車帶來疾度感與熱血賁張，是這項競賽讓人樂此不疲欣賞的主因。De Bethune的DB28GS JPS腕表則從蓮花車隊的F1 JPS賽車得到靈感，將1970年代的黑金美學重新「披掛」上手。以精鋼、鈦金屬與鋯合金為材質的表款，除了在色彩上師法1970，專利浮動式表耳帶來的配戴舒適，其實也與一級方程式賽車內涵的人體工學相呼應。

具備三重降落傘避震系統、矽擒縱輪、專利擺輪游絲的DB 2080機芯由多達400個零件組成，是宛如一級方程式賽車般精密與高科技的手腕上的微機械，訂價381萬1,500元。

Cyrus的KLEPCYS DICE腕表，則具備單按鈕計時碼表功能，機芯具備兩組相同、但獨立運作的計時模組與兩組導柱輪裝置，枕型表殼並採開放式面盤。值得一提的是：雖然是精密複雜的機械零件，但全表則使用了綠色與黃的明亮細節，42毫米的鈦金屬表殼另有黑色DLC版本，訂價自123萬3,000元起，全世界各限量50只。

雖然是精密複雜的機械零件，但全表則使用了綠色與黃的明亮細節，在視覺上散發動感活力。圖 / Cyrus提供
雖然是精密複雜的機械零件，但全表則使用了綠色與黃的明亮細節，在視覺上散發動感活力。圖 / Cyrus提供
Cyrus的KLEPCYS DICE腕表，42毫米的鈦金屬表殼另有黑色DLC版本，訂價自123萬3,000元起，全世界各限量50只。圖 / Cyrus提供
Cyrus的KLEPCYS DICE腕表，42毫米的鈦金屬表殼另有黑色DLC版本，訂價自123萬3,000元起，全世界各限量50只。圖 / Cyrus提供
De Bethune專利浮動式表耳帶來的配戴舒適，其實也與一級方程式賽車內涵的人體工學相呼應。圖 / De Bethune提供
De Bethune專利浮動式表耳帶來的配戴舒適，其實也與一級方程式賽車內涵的人體工學相呼應。圖 / De Bethune提供
具備三重降落傘避震系統、矽擒縱輪、專利擺輪游絲的DB 2080機芯由多達400個零件組成，是宛如一級方程式賽車般精密與高科技的手腕上的微機械。圖 / De Bethune提供
具備三重降落傘避震系統、矽擒縱輪、專利擺輪游絲的DB 2080機芯由多達400個零件組成，是宛如一級方程式賽車般精密與高科技的手腕上的微機械。圖 / De Bethune提供

專利 腕表

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