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創造無可取代的「體驗」 無印良品推免費體驗、DIY
對於現在的人類生活來說，雖然數位十分便利，幾乎能取代多數事情，但實際的「體驗」卻是難以取代，MUJI無印良品從5月1日至8日，在全台指定門市，提出多樣化免費體驗服務與DIY講座，包括可以免費換咖啡、體驗試衣、個性化創意等。
針對MUJI POCKET或自助咖啡機，可在上述時間中，每天中午12～14點、18～20點到指定門市，憑MUJI passport手機APP即可免費兌換任意飲品一杯。
在指定門市也有預約「個人風格指南」試衣服務，體驗風格診斷後，享有拍立得紀念照1張、飲品1杯、與穿搭雜誌1冊，在指定門市購買服飾、布製品，每日前10位顧客可以享有限定款刺繡服務一次。
喜歡自己設計卡片的人，在19間指定門市推出限定「臉」樣式圖章，購買各式筆記本、卡片可實際體驗，發揮創意，還有限量明信片。
5月1日與8日，在指定門市有手作講座，包括花樣年輪DIY體驗會、香氛與花手作體驗會，透過糕點、花藝的實際體驗，傳達關心。
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