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PChome 24h購物「母親節大促」美妝最低3折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物今年母親節推出「MOM著愛你」，重磅推出多重美妝專屬活動。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物今年母親節推出「MOM著愛你」，重磅推出多重美妝專屬活動。圖／PChome 24h購物提供

近期天氣多變化，根據PChome 24h購物觀察，換季保養相關商品持續飆上熱搜，包含Kiehl’s、歐舒丹、寶拉珍選等品牌皆成為熱門關鍵字，其中Estée Lauder雅詩蘭黛年輕肌密無敵霜近3周熱搜率年成長更突破10倍，還有萬年不敗的小棕瓶與小黑瓶也持續占據排行榜。迎接母親節大促，PChome 24h購物全站強打美妝最低3折起，獨家祭出母親節限定優惠組合，包括「Estée Lauder雅詩蘭黛年輕黃金三角組」狂降46折，明星商品特潤超導全方位修護露、年輕肌密無敵霜、微分子肌底原生露一次帶回家；「Kiehl’s契爾氏金盞花潔淨水嫩組」限時下殺2,180元。4月30日前指定美妝消費滿千元登記抽美寧洗碗機，5月1日至5月31日下單美妝指定品滿1元還可登記抽整筆訂單金額P幣無上限，限量送完為止。

PChome 24h購物今年母親節推出「MOM著愛你」，重磅推出多重美妝專屬活動，聯手一線品牌搶攻母親節商機，包括理膚寶水 X 麗克特品牌周全場4折起，下單指定組合就送麗克特迷你煎烤盤或睫毛捲燙器，周周抽總價值7萬元的麗克特家電；碧兒泉 X 國際牌品牌周全場4折起，加碼抽國際牌吹風機；Shiseido資生堂全館5折起；歐舒丹寵愛媽咪5月2日前下單獨家回饋最高25% P幣。

此外，激推媽媽必備囤貨單品La mer 海洋拉娜經典乳霜（兩入組）國際航空版大容量狂降破萬元、平均一罐只要6,969元；ELIXIR怡麗絲爾AI小白金水嫩組限時64折，全館指定品滿2,000元再折200元。

進入換季保養時節，加上戴口罩使消費者對於肌膚敏感詢問度提升，PChome 24h購物邀請皮膚科醫師蔡逸姍分享正確保養觀念。蔡醫師建議，換季保養掌握兩大原則：一、傾聽皮膚的聲音，保養品要跟著換季，若膚質穩定且環境沒有太大變化，則不需刻意更換；二、在精不在多，挑選保養品須確切符合自身需求，打破許多消費者認為瓶罐越多、保養步驟越繁複對膚況有幫助的迷思。此外，蔡醫師提醒，戴口罩的換季保養，可適時使用抗痘或具鎮靜舒緩功能的保養品。

ELIXIR怡麗絲爾AI小白金水嫩組，PChome 24h購物即日起至5月3日限時64折，折後特價1,960元、全館指定品消費滿2,000即享現折200元。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物獨家組合：Estée Lauder雅詩蘭黛年輕黃金三角組（內含新版特潤超導全方位修護露50ml、年輕肌密無敵霜75ml、微分子肌底原生露200ml），即日起至5月31日下殺46折，特價5,345元。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物獨家組合：Paula’s Choice寶拉珍選獨家組合（內含2%水楊酸身體乳210ml、10%果酸身體乳210ml），即日起至5月9日下殺77折，特價1,874元。圖／PChome 24h購物提供
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La mer海洋拉娜經典乳霜（兩入組），PChome 24h購物即日起至5月9日下殺59折，特價13,938元、平均一罐6,969元。圖／PChome 24h購物提供
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PChome 24h購物獨家組合：Kiehl’s契爾氏金盞花潔淨水嫩組（內含金盞花植物精華化妝水500ml、亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜125ml），即日起至5月9日下殺61折，特價2,180元。圖／PChome 24h購物提供
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