PChome 24h購物「母親節大促」美妝最低3折起

近期天氣多變化，根據PChome 24h購物觀察，換季保養相關商品持續飆上熱搜，包含Kiehl’s、歐舒丹、寶拉珍選等品牌皆成為熱門關鍵字，其中Estée Lauder雅詩蘭黛年輕肌密無敵霜近3周熱搜率年成長更突破10倍，還有萬年不敗的小棕瓶與小黑瓶也持續占據排行榜。迎接母親節大促，PChome 24h購物全站強打美妝最低3折起，獨家祭出母親節限定優惠組合，包括「Estée Lauder雅詩蘭黛年輕黃金三角組」狂降46折，明星商品特潤超導全方位修護露、年輕肌密無敵霜、微分子肌底原生露一次帶回家；「Kiehl’s契爾氏金盞花潔淨水嫩組」限時下殺2,180元。4月30日前指定美妝消費滿千元登記抽美寧洗碗機，5月1日至5月31日下單美妝指定品滿1元還可登記抽整筆訂單金額P幣無上限，限量送完為止。

PChome 24h購物今年母親節推出「MOM著愛你」，重磅推出多重美妝專屬活動，聯手一線品牌搶攻母親節商機，包括理膚寶水 X 麗克特品牌周全場4折起，下單指定組合就送麗克特迷你煎烤盤或睫毛捲燙器，周周抽總價值7萬元的麗克特家電；碧兒泉 X 國際牌品牌周全場4折起，加碼抽國際牌吹風機；Shiseido資生堂全館5折起；歐舒丹寵愛媽咪5月2日前下單獨家回饋最高25% P幣。

此外，激推媽媽必備囤貨單品La mer 海洋拉娜經典乳霜（兩入組）國際航空版大容量狂降破萬元、平均一罐只要6,969元；ELIXIR怡麗絲爾AI小白金水嫩組限時64折，全館指定品滿2,000元再折200元。