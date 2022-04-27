快訊

拜登提新招制裁俄羅斯 扣俄財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

絕美珠寶的極致配戴法則 梵克雅寶可轉換式珠寶大解密

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
格林童話系列Demoiselle gracieuse項鍊及可拆式吊墜，項鍊背面的樣子。圖／梵克雅寶提供
格林童話系列Demoiselle gracieuse項鍊及可拆式吊墜，項鍊背面的樣子。圖／梵克雅寶提供

珠寶以珍貴金屬和寶石製作而成，好的設計不僅能讓寶石本身顯得更美麗動人，更厲害的是能讓配戴者不同的心情、裝扮、場合都能享受珠寶的美。要能將精緻的機關結構隱藏其中，無疑考驗工匠的手藝了！法國定及珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）就是箇中高手，品牌最著名的經典Zip項鍊，就是可以滑動拉鍊轉換成手環的絕妙可轉換珠寶，而這種增添珠寶實用度的設計手法，深植於品牌的DNA中！

★項鍊變胸針

胸針是所有珠寶變化最豐富、配戴度最高的款式：光是別在胸前正中或次側邊就能展現不同的風格、也可以裝飾在頭髮上作為髪飾、別在衣領、腰帶、也都可以讓服裝變化出不同的樣貌。

梵克雅寶最常見的可轉換式珠寶，就是將項鍊、手環等珠寶上的主視覺元素，設計成可以拆卸的型態，讓珠寶的主人可以隨著不同的服裝穿搭需求配戴這款珠寶。例如以莎翁經典愛情故事「羅密歐與茱麗葉」為靈感的高級珠寶系列作品中Rose Capulet項鍊及可拆卸式胸針就是這種典型的可轉換珠寶；這款開放式的不對稱項鍊，點綴著一朵以經典台詞「A rose by any other name would smell as sweet」為靈感的玫瑰花，飽滿的花瓣為茱麗葉家族的粉紅色和花蕊則是羅密歐家族的藍色，玫瑰花可拆下單獨做為胸針配戴，不對稱的項鍊單獨配戴則展現更為摩登的氣息。

格林童話系列的Demoiselle gracieuse項鍊，形式較為古典端莊，鑲嵌兩顆紅碧璽的吊墜也暗藏可以拆卸的機關，可拆下單獨做為胸針配戴，很適合作為優雅的髮飾；拆下吊墜的項鍊隆重度降低，讓人聚焦背面的設計巧思，搭配簡約的服裝就顯得年輕活潑。

★神秘表最華麗的盛開

神秘表是將時間的顯使藏在珠寶裡面的一種經典設計，也是梵克雅寶最擅長的珠寶表技術之一。以大自然花卉為主題的Cosmos Secret神秘腕表、Marguerite Secrète腕、以及Ludo Secret腕表，都將時間隱藏在花蕊之下，輕輕移開上面的寶石蓋子，才能看到時間的真面目。

除了將花朵配戴在手腕上，梵克雅寶也針對這幾款珠寶神秘表設計了精緻的拆卸式機關，讓小花可以做為胸針配戴，單獨盛開在身上的其他地方。

★大項鍊的秘密機關

對於設計師和珠寶工匠而言，「大魔王」等級的可轉換珠寶，無疑就是可以拆組成兩三種配戴方式的大型高級珠寶項鍊了。除了設計本身要能彰顯寶石的特色與美感，鍊子的長度要經過精心規劃才能在拆下後，恰好成為手環或是短頸鍊，也就是說整體的比例需要精準拿捏。另一方面，因為可拆的機關也多了，整體的結構和前後左右的重量平衡也都必須納入考量，才不會產生拆下後佩戴起來會一直歪斜或翻倒的尷尬狀況。看起來毫不費力的優雅，其實玄機無窮！

鑲嵌了11顆哥倫比亞祖母綠切割祖母綠Étincelles d'émeraudes項鍊，除了有絕美的寶石，更驚人的是這條兩層的項鍊，可轉換成2條手環及2條項鍊配戴！雙層的項鍊可變化出2條長度、華麗度不同的項鍊，而項鍊還可再變化成手鍊，因應不同場合的珠寶需求。串珠形式的Garofano長項鍊，也是可以自由拆組成較短的項鍊，或將長鍊串珠的部分取下轉換作為手鍊配戴，讓日常配戴華麗升級！

Cosmos Secret神秘腕表，白K金與玫瑰金鑲嵌鑽石，轉換為胸針的樣子。圖／梵克雅寶提供
Cosmos Secret神秘腕表，白K金與玫瑰金鑲嵌鑽石，轉換為胸針的樣子。圖／梵克雅寶提供
格林童話系列Demoiselle gracieuse項鍊及可拆式吊墜，白K金與玫瑰金，鑲嵌12顆枕形切割紅碧璽總重約206.68克拉、粉紅剛玉、白色養殖珍珠及鑽石，吊墜可拆下當作胸針配戴。圖／梵克雅寶提供
格林童話系列Demoiselle gracieuse項鍊及可拆式吊墜，白K金與玫瑰金，鑲嵌12顆枕形切割紅碧璽總重約206.68克拉、粉紅剛玉、白色養殖珍珠及鑽石，吊墜可拆下當作胸針配戴。圖／梵克雅寶提供
羅密歐與茱麗葉系列Rose Capulet項鍊及可拆卸式胸針，胸針單獨配戴的樣子。圖／梵克雅寶提供
羅密歐與茱麗葉系列Rose Capulet項鍊及可拆卸式胸針，胸針單獨配戴的樣子。圖／梵克雅寶提供
Cosmos Secret神秘腕表，白K金鑲嵌鑽石，可轉換為胸針。圖／梵克雅寶提供
Cosmos Secret神秘腕表，白K金鑲嵌鑽石，可轉換為胸針。圖／梵克雅寶提供
Ludo Secret腕表，玫瑰金鑲嵌紅寶石、珊瑚、白色珍珠母貝、鑽石，轉換為胸針的樣子。圖／梵克雅寶提供
Ludo Secret腕表，玫瑰金鑲嵌紅寶石、珊瑚、白色珍珠母貝、鑽石，轉換為胸針的樣子。圖／梵克雅寶提供
羅密歐與茱麗葉系列Rose Capulet項鍊及可拆卸式胸針，白K金及玫瑰金鑲嵌6顆梨形切割馬達加斯加及莫三比克粉色剛玉總重約8.42克拉、粉色及藍色剛玉與鑽石，可轉換成胸針及項鍊。圖／梵克雅寶提供
羅密歐與茱麗葉系列Rose Capulet項鍊及可拆卸式胸針，白K金及玫瑰金鑲嵌6顆梨形切割馬達加斯加及莫三比克粉色剛玉總重約8.42克拉、粉色及藍色剛玉與鑽石，可轉換成胸針及項鍊。圖／梵克雅寶提供
羅密歐與茱麗葉系列Rose Capulet項鍊及可拆卸式胸針，項鍊單獨配戴的樣子。圖／梵克雅寶提供
羅密歐與茱麗葉系列Rose Capulet項鍊及可拆卸式胸針，項鍊單獨配戴的樣子。圖／梵克雅寶提供
Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，轉換成另一條項鍊的型態。圖／梵克雅寶提供
Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，轉換成另一條項鍊的型態。圖／梵克雅寶提供
羅密歐與茱麗葉系列Garofano可轉換式長鍊， 轉換成手鍊的型態。圖／梵克雅寶提供
羅密歐與茱麗葉系列Garofano可轉換式長鍊， 轉換成手鍊的型態。圖／梵克雅寶提供
格林童話系列Demoiselle gracieuse項鍊及可拆式吊墜，吊墜拆下、項鍊單獨配戴正面的樣子。圖／梵克雅寶提供
格林童話系列Demoiselle gracieuse項鍊及可拆式吊墜，吊墜拆下、項鍊單獨配戴正面的樣子。圖／梵克雅寶提供
Ludo Secret腕表，玫瑰金鑲嵌紅寶石、珊瑚、白色珍珠母貝、鑽石，可轉換為胸針。圖／梵克雅寶提供
Ludo Secret腕表，玫瑰金鑲嵌紅寶石、珊瑚、白色珍珠母貝、鑽石，可轉換為胸針。圖／梵克雅寶提供
Marguerite Secrète腕表，黃K金及白K金鑲嵌19顆黃色剛玉與鑽石，可轉換為胸針。圖／梵克雅寶提供
Marguerite Secrète腕表，黃K金及白K金鑲嵌19顆黃色剛玉與鑽石，可轉換為胸針。圖／梵克雅寶提供
Cosmos Secret神秘腕表，白K金鑲嵌鑽石，可轉換為胸針。圖／梵克雅寶提供
Cosmos Secret神秘腕表，白K金鑲嵌鑽石，可轉換為胸針。圖／梵克雅寶提供
Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，白K金與鉑金鑲嵌11顆共重39.04克拉的哥倫比亞祖母綠式切割祖母綠、祖母綠、藍寶石、鑽石，可轉換成2條手環及2條項鍊。圖／梵克雅寶提供
Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，白K金與鉑金鑲嵌11顆共重39.04克拉的哥倫比亞祖母綠式切割祖母綠、祖母綠、藍寶石、鑽石，可轉換成2條手環及2條項鍊。圖／梵克雅寶提供
Marguerite Secrète腕表，黃K金及白K金鑲嵌19顆黃色剛玉與鑽石，轉換為胸針的樣子。圖／梵克雅寶提供
Marguerite Secrète腕表，黃K金及白K金鑲嵌19顆黃色剛玉與鑽石，轉換為胸針的樣子。圖／梵克雅寶提供
格林童話系列Demoiselle gracieuse項鍊及可拆式吊墜，吊墜拆下當作胸針配戴的樣子。圖／梵克雅寶提供
格林童話系列Demoiselle gracieuse項鍊及可拆式吊墜，吊墜拆下當作胸針配戴的樣子。圖／梵克雅寶提供
Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，轉換成手環的型態。圖／梵克雅寶提供
Étincelles d'émeraudes可轉換式項鍊，轉換成手環的型態。圖／梵克雅寶提供
羅密歐與茱麗葉系列Garofano可轉換式長鍊， 白K金與玫瑰金鑲嵌10.25克拉橢圓形切割斯里蘭卡粉紅剛玉、487顆緬甸紅尖晶石圓珠、彩色剛玉、紅寶石、珍珠及鑽石，可轉換成長項鍊、短項鍊及2條手鍊。圖／梵克雅寶提供
羅密歐與茱麗葉系列Garofano可轉換式長鍊， 白K金與玫瑰金鑲嵌10.25克拉橢圓形切割斯里蘭卡粉紅剛玉、487顆緬甸紅尖晶石圓珠、彩色剛玉、紅寶石、珍珠及鑽石，可轉換成長項鍊、短項鍊及2條手鍊。圖／梵克雅寶提供

珠寶 品牌

延伸閱讀

閃耀珠寶奢美光燦宅邸 Shining Like A Jewel

絕世翡翠珠練領銜佳士得香港珠寶春拍 彩鑽白鑽競豔

Tiffany發表2022 Blue Book高級珠寶 蓋兒加朵美胸加持

Qeelin推新款Wulu Lace珠寶 蕾絲、珍珠母貝一次擁有

相關新聞

一沙一世界小坪數幻化大空間

一走進房內，完全感受不出只有17坪三房一廳的住家，位在地域廣闊的台中，很難得看到如此精緻、小坪數的案件主推首購族的房型，即使在台北都會區也鮮少遇到，巧妙的空間設計與配置，引起台中其他建商的高度關注...

法鼓山香港道場：喧囂中覓平靜 微光流轉下的明心見性

「禪普遍而永恆地存在。不需要任何老師傳授；該學習的只是親身體驗禪的方法。」

設計逛大街／光之美術館：照亮閃耀的藝術之心

國內首席拍賣官陸潔民曾提到，藝術是能帶給觀看者靈魂共振的感動，對於經營近30年的歐斯堤照明 OSTI Lighting 的品牌精神亦是如斯，燈光照明在國人的印象中，是個機能性高於裝飾性的傳統產業，然而歐斯堤照明執行總監 Sandy 想藉著原創性的設計，喚醒人們對燈光照明的重視。

純粹大器輕奢華 前衛時尚的生活溫度

本案為高屋齡單層住宅改造，整體規劃重點在於公、私領域分際明確，但實質邊界卻結合材質特性與精湛工法，刻意抹去動線開口痕跡，大大提升隱私性，同時個別機能單元如成員臥室，在室內比例與分配上，均能高度貼合不同使用者需求，使其共享開放空間景深、層次和情境氛圍，需要獨處時也能落實互不干擾。

波蘭老宅蛻變新生：晃蕩新閣樓的舊時光漫遊

坐落於波蘭Leszno的這棟紅磚老宅，興建於19世紀下半葉，本來是當地鍛造廠的一部分，後來隨著時光流逝逐漸荒廢，至今已閒置近30年，直到當地一間房地產公司決定將其進行改頭換面的大改造計劃，並找來建築師Jan Sikora實現這個夢想。

閃耀珠寶奢美光燦宅邸 精雕空間揮灑極致藝術魅力

本案的女主人是一位珠寶收藏家也是時尚愛好者，因為這樣的背景，繽紛設計把女主人的風格帶入居家設計，充滿義式珠寶的大器不羈、時裝品牌家飾奢美時尚與珍稀石材相互輝映的和諧之美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。