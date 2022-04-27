絕美珠寶的極致配戴法則 梵克雅寶可轉換式珠寶大解密

珠寶以珍貴金屬和寶石製作而成，好的設計不僅能讓寶石本身顯得更美麗動人，更厲害的是能讓配戴者不同的心情、裝扮、場合都能享受珠寶的美。要能將精緻的機關結構隱藏其中，無疑考驗工匠的手藝了！法國定及珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）就是箇中高手，品牌最著名的經典Zip項鍊，就是可以滑動拉鍊轉換成手環的絕妙可轉換珠寶，而這種增添珠寶實用度的設計手法，深植於品牌的DNA中！

★項鍊變胸針

胸針是所有珠寶變化最豐富、配戴度最高的款式：光是別在胸前正中或次側邊就能展現不同的風格、也可以裝飾在頭髮上作為髪飾、別在衣領、腰帶、也都可以讓服裝變化出不同的樣貌。

梵克雅寶最常見的可轉換式珠寶，就是將項鍊、手環等珠寶上的主視覺元素，設計成可以拆卸的型態，讓珠寶的主人可以隨著不同的服裝穿搭需求配戴這款珠寶。例如以莎翁經典愛情故事「羅密歐與茱麗葉」為靈感的高級珠寶系列作品中Rose Capulet項鍊及可拆卸式胸針就是這種典型的可轉換珠寶；這款開放式的不對稱項鍊，點綴著一朵以經典台詞「A rose by any other name would smell as sweet」為靈感的玫瑰花，飽滿的花瓣為茱麗葉家族的粉紅色和花蕊則是羅密歐家族的藍色，玫瑰花可拆下單獨做為胸針配戴，不對稱的項鍊單獨配戴則展現更為摩登的氣息。

格林童話系列的Demoiselle gracieuse項鍊，形式較為古典端莊，鑲嵌兩顆紅碧璽的吊墜也暗藏可以拆卸的機關，可拆下單獨做為胸針配戴，很適合作為優雅的髮飾；拆下吊墜的項鍊隆重度降低，讓人聚焦背面的設計巧思，搭配簡約的服裝就顯得年輕活潑。

★神秘表最華麗的盛開

神秘表是將時間的顯使藏在珠寶裡面的一種經典設計，也是梵克雅寶最擅長的珠寶表技術之一。以大自然花卉為主題的Cosmos Secret神秘腕表、Marguerite Secrète腕、以及Ludo Secret腕表，都將時間隱藏在花蕊之下，輕輕移開上面的寶石蓋子，才能看到時間的真面目。

除了將花朵配戴在手腕上，梵克雅寶也針對這幾款珠寶神秘表設計了精緻的拆卸式機關，讓小花可以做為胸針配戴，單獨盛開在身上的其他地方。

★大項鍊的秘密機關

對於設計師和珠寶工匠而言，「大魔王」等級的可轉換珠寶，無疑就是可以拆組成兩三種配戴方式的大型高級珠寶項鍊了。除了設計本身要能彰顯寶石的特色與美感，鍊子的長度要經過精心規劃才能在拆下後，恰好成為手環或是短頸鍊，也就是說整體的比例需要精準拿捏。另一方面，因為可拆的機關也多了，整體的結構和前後左右的重量平衡也都必須納入考量，才不會產生拆下後佩戴起來會一直歪斜或翻倒的尷尬狀況。看起來毫不費力的優雅，其實玄機無窮！